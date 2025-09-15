Filho se emociona ao falar sobre Arlindo Cruz: “Ele foi se despedindo aos poucos”

Publicada em 15/09/2025 às 11h14
Arlindinho foi o convidado do Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda-feira (15) e emocionou o público ao relembrar a trajetória do pai, Arlindo Cruz (1958-2025). O cantor falou sobre a admiração que sempre teve pelo sambista e sobre como enfrentou o luto após sua partida. Com informações do iG Gente.
Visivelmente emocionado, Arlindinho destacou que o pai sempre foi um companheiro e que lutou bravamente durante os anos em que enfrentou complicações de saúde. “Meu pai foi muito um cara especial em tudo. Acho que, até para partir, ele meio que foi preparando a gente. Teve o AVC e, durante um tempo, ele ficou ali, lutando. Fizemos tratamento, tentamos de todas as formas e, com o tempo, aos poucos, ele foi se despedindo”, afirmou.
O cantor admitiu que não estava preparado para a perda, mas avaliou que a morte do sambista representou um descanso após tanto sofrimento. “Obviamente, a gente nunca está preparado para esse momento. Mas eu acho que a melhor coisa que Deus poderia ter feito na vida dele foi ter levado. Ele precisava descansar. A gente tem apego à matéria, às vezes fica se questionando... Mas era o melhor que poderia acontecer naquele momento”, declarou.
Arlindinho ressaltou ainda o orgulho de ter convivido com o pai e garantiu que seguirá honrando sua memória. “A gente entende, agradece a Deus por tudo e segue. Segue o legado, os ensinamentos. Meu pai sempre foi muito maneiro, presente, um grande pai. Todo mundo pode falar do Arlindo artista — e eu tenho o privilégio de falar do grande pai”, finalizou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!