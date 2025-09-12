Filha rebate boato de Renato Aragão em asilo: “É um absurdo”

Publicada em 12/09/2025 às 09h17
A atriz e palestrante Lívian Aragão, de 26 anos, usou as redes sociais na quinta-feira (11) para rebater boatos sobre o estado de saúde de seu pai, o humorista Renato Aragão, de 90 anos. Em meio à repercussão de uma fake news que afirmava que o intérprete de Didi estaria internado em um asilo, Lívian disse que ela e a família têm sido alvo de ataques e ameaças. Com informações do IG Gente.
“Eu acho que é um absurdo eu ter que fazer esse vídeo ao lado de um senhor de 90 anos só para dizer que não, ele não está internado em um asilo como dizem aí nas redes sociais”, afirmou. A atriz reforçou que Renato segue ativo e presente no dia a dia: “Ele está em casa, gravando, postando nas redes sociais, fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês”.
Além de desmentir o boato, Lívian antecipou que o pai está envolvido em novos projetos profissionais. “Ele está imerso em novos trabalhos que em breve vocês verão. Claro, dentro das possibilidades de um senhorzinho de 90 anos, mas está ativo e animado”, comentou.
A influenciadora também denunciou que as fake news são alimentadas por conteúdos manipulados com inteligência artificial. “Estão pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA. Esses vídeos servem para gerar engajamento e para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso, com a dor dos outros”, desabafou.
Segundo Lívian, as mentiras têm provocado uma onda de mensagens de ódio. “Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer, tudo porque inventaram que eu internei meu pai em um asilo”, declarou.
