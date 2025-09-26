Filha de Renato Aragão relembra infância marcada por críticas: “Me chamavam de feia”

Publicada em 26/09/2025 às 10h53
A atriz e influenciadora Livian Aragão, de 26 anos, emocionou seguidores ao compartilhar um desabafo nas redes sociais em meio à campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio e cuidado com a saúde mental.
Filha de Renato Aragão, o eterno trapalhão Didi, Livian contou que durante a infância conviveu com apelidos cruéis e chegou a ser associada à palavra “feia” em buscas na internet.
“Quando eu era mais nova, toda vez que digitava meu nome no Google, a primeira palavra que aparecia ao lado era ‘feia’. Carrego até hoje a lembrança de como aquilo me doía, porque lia comentários de pessoas que sequer me conheciam, mas falavam da minha aparência com tanta propriedade e julgamento”, revelou.
A artista destacou que, apesar de parecer algo pequeno, para uma criança as críticas têm grande impacto. Ela aproveitou o relato para alertar sobre a importância de cuidar da saúde mental e incentivar mais empatia no ambiente digital.
“Quero lembrar você da importância de cuidar da sua saúde mental e de se olhar com mais carinho. Porque pode haver quem te trate mal, mas sempre haverá mais gente que te trata bem. Valorize e busque esses, não os outros”, escreveu.
Encerrando sua mensagem, Livian reforçou o poder das palavras. “Que a gente possa ser mais gentil com a nossa própria história, com o nosso corpo e com as pessoas ao nosso redor. Porque um comentário pode ferir, mas uma palavra de apoio pode salvar. Você é muito mais do que o que dizem de você. E merece se sentir bem, sempre.”
