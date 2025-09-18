Fernando Máximo defende votação de proposta sobre imunidade tributária para templos e entidades religiosas

Publicada em 18/09/2025 às 16h42
O deputado Dr. Fernando Máximo (União-RO) reforçou a cobrança pela análise de uma proposta que amplia a imunidade tributária para templos de qualquer culto e para organizações assistenciais e beneficentes vinculadas a instituições religiosas.
Segundo ele, a medida tem potencial de incentivar a criação de novas estruturas voltadas a serviços sociais, como asilos, creches, orfanatos e hospitais.
De acordo com o parlamentar, o texto prevê que os valores pagos em impostos durante processos de ampliação estrutural dessas entidades sejam compensados por meio da prestação de serviços.
Para Máximo, essa alteração permitirá que as instituições destinem mais recursos diretamente às suas atividades, em vez de direcioná-los ao pagamento da carga tributária.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!