Fernanda Lima revela que engravidou em reconciliação com Hilbert: “Sexo da volta”

Publicada em 27/09/2025 às 09h57
Fernanda Lima voltou a falar sobre sua vida pessoal e surpreendeu ao compartilhar detalhes da primeira gravidez. Em entrevista ao podcast MaterniDelas, a apresentadora contou que engravidou dos gêmeos Francisco e João, hoje com 17 anos, logo após uma reconciliação com Rodrigo Hilbert.
“Ficamos um ano separados. Eu engravidei no retorno, naquele sexo da volta. Transamos na obra que eu estava fazendo em casa”, relatou.
Além dos gêmeos, Fernanda é mãe de Maria Manoela, de 5 anos. Ela afirmou que sempre sonhou em ser mãe, mas acredita que a espera até os 30 anos foi importante. “Ainda bem que esperei até os 30, porque talvez, se tivesse conhecido o Rodrigo antes, teria sido mãe antes. No primeiro dia em que o vi, já sabia que ele seria o pai dos meus filhos”, disse.
Juntos há mais de 20 anos, Fernanda e Hilbert são considerados um dos casais mais sólidos do entretenimento, apesar de uma breve separação no passado. A apresentadora também relembrou o primeiro encontro, promovido por um empresário que cuidava da carreira de ambos.
“Passamos uma noite nos olhando de longe e só ficamos de manhã, na beira da praia. Dali em diante já são 22, 23 anos. Tivemos uma separação no meio, mas mesmo nela sempre soube que era ele, que eu não podia perdê-lo de vista. Acho que ele também”, completou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!