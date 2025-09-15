Federarção de Futebol de Rondônia lamentam o falecimento do árbitro Eduardo Freire

Publicada em 15/09/2025 às 11h58
É com profundo pesar que a Federarção de Futebol do Estado de Rondônia, através da comissão de árbitragem e o Sindarfer, Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia, recebeu a notícia do falecimento do árbitro Eduardo Freire popularmente conhecido como Fuskinho.
Eduardo atuou por cerca de 20 anos nos campos representando a AJARO, Associação Jiparanaense de Árbitros, em uma vida dedicada a fazer que gostava nos campos de futebol do nosso Estado com seu carisma, simplicidade e parceria, profissional dedicado que conquistou respeitado e carinho dentro de fora de campo.
Nossos sentimentos de pesar e solidariedade para com a família e amigos e todos os árbitros de Rondônia, que perderam uma pessoa querida, mas que deixa seu legado. Fuskinho será lembrado por sua contribuição ao esporte e por sua dedicação ao nosso futebol amador de Ji-Paraná e Rondônia.
Descanse em paz.
