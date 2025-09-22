Fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025 será realizada em Ji-Paraná

Publicada em 22/09/2025 às 08h56
A cidade de Ji-Paraná se prepara para receber a fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025, que será realizada de 9 a 22 de outubro. O evento, reconhecido como a maior competição esportiva do estado, reunirá atletas de 32 municípios em uma celebração de integração social, valorização cultural e desenvolvimento do esporte.
A chegada da comissão organizadora e dos chefes de delegação está prevista para o dia 9, enquanto a abertura oficial com os primeiros jogos ocorrerá no dia 10. Com estrutura adequada e tradição esportiva, Ji-Paraná foi escolhida como sede oficial e promete acolher as delegações de todas as regiões do estado, movimentando a economia local e fortalecendo o intercâmbio esportivo.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do JIR para o fortalecimento do esporte e da cidadania. “Os Jogos Intermunicipais representam inclusão, desenvolvimento e valorização do talento rondoniense. O governo tem investido no esporte como política pública que gera oportunidades, fomenta a paz e estimula o espírito esportivo em todo o estado.”
O professor Neimario Cunha, técnico responsável pelo JIR, destacou que “o evento nasceu para fortalecer o desporto entre os municípios. Os jogos representam um impulso para o desenvolvimento técnico dos atletas e, ao mesmo tempo, uma forma de oferecer entretenimento e integração para os rondonienses.”
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Paulo Higo Ferreira, o evento é símbolo de continuidade e de união entre os municípios. “A cada ano, seguimos honrando essa história, promovendo integração, fortalecendo equipes e incentivando jovens e adultos a vivenciarem o esporte como ferramenta de cidadania e transformação social”, disse.
HISTÓRIA
Criado em 1983, o JIR surgiu da demanda dos municípios para que fosse realizada uma grande competição que atendesse atletas adultos, complementando os Jogos Escolares de Rondônia (Joer).
Desde sua primeira edição, que contou com 13 municípios e cinco modalidades, os Jogos Intermunicipais cresceram exponencialmente e, atualmente, reúnem 15 modalidades esportivas e abrangem todo o estado. Mais do que resultados, o JIR representa integração social, promoção da saúde, fomento econômico e fortalecimento das representações esportivas municipais.
Ao longo da história, nomes como o governador Jorge Teixeira de Oliveira, o professor Amílcar Machado Profeta, a professora Isabel Avanço, e outros pioneiros foram fundamentais para a criação e consolidação dos Jogos.
