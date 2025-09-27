Fabiana Justus revela que conheceu seu doador de medula: “Não sei explicar o que estou sentindo”

Publicada em 27/09/2025 às 10h01
Fabiana Justus, 38 anos, revelou aos seguidores que finalmente conheceu o doador de medula óssea responsável por salvar sua vida. A influenciadora compartilhou a novidade na última sexta-feira (26), por meio dos Stories e de um vídeo no Instagram, onde descreveu a emoção do momento.
Segundo ela, a quebra de sigilo só é permitida um ano e meio após o transplante, desde que ambas as partes concordem. “Hoje aconteceu a tão esperada quebra de sigilo e eu estou muito emocionada! Pude dar um nome à pessoa pela qual tanto rezo e agradeço. Fizemos uma chamada de vídeo e estou sem palavras!”, declarou.
Fabiana contou que o doador é americano, jovem e pai de uma criança da mesma idade de seu filho caçula, Luigi, que completou 2 anos em agosto. Além dele, ela é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de 6 anos, frutos de seu casamento com o empresário Bruno D’Ancona, 41, com quem está desde 2011.
Diagnosticada em janeiro de 2024 com leucemia mieloide, a filha de Roberto Justus foi submetida a um transplante de medula dois meses depois, após tratamento intenso com quimioterapia. Desde então, ela reforça a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), que custeou todo o processo de coleta e transporte da medula, mesmo o procedimento sendo realizado em hospital particular.
“Todo o trâmite do transplante, da coleta da medula até chegar ao receptor, é feito pelo SUS. Independente de onde o paciente esteja, todos têm esse direito”, explicou. O doador realizou o procedimento em sua própria cidade, sem precisar viajar ao Brasil.
Fabiana disse ainda que pretende pedir autorização para compartilhar mais detalhes sobre ele. “Eu não sei explicar o que estou sentindo. É muito emocionante”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!