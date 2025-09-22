Fabiana Justus esclarece que transplante de medula foi feito pelo SUS

Publicada em 22/09/2025 às 15h34
A influenciadora e empresária Fabiana Justus, 38 anos, afirmou em entrevista à CNN Brasil que seu transplante de medula óssea foi realizado integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O esclarecimento foi feito após comentários nas redes sociais sugerirem que o procedimento teria sido pago com recursos próprios.
Fabiana explicou que não existe fila para transplante de medula e que a prioridade é definida exclusivamente pela compatibilidade do doador. “Muita gente confunde as coisas. Eu achei importante explicar porque sempre passo informações sobre o tema. A parte de encontrar o doador, no Brasil ou em bancos globais, o transporte e todos os custos do processo são cobertos pelo SUS”, ressaltou.
Diagnosticada com leucemia em janeiro de 2024, Fabiana passou pelo transplante há um ano. Além de compartilhar sua experiência, ela participou na quinta-feira (18) do Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, em São Paulo, onde falou sobre os desafios de conciliar a maternidade durante o tratamento.
“Foi a parte mais difícil de todo o processo. Quando recebi a notícia, minha única preocupação era com meus filhos, meu marido e minha família”, contou. Na época do diagnóstico, o caçula, Luigi, tinha apenas cinco meses. Hoje, ele tem dois anos, e as gêmeas Chiara e Sienna, seis anos, completam a família formada com o empresário Bruno Levi D’Ancona.
