Ezequiel Neiva reafirma compromisso com revitalização e infraestrutura em Novo Horizonte do Oeste

Publicada em 12/09/2025 às 11h33
Ezequiel Neiva confirmou recursos para aprimorar a qualidade de vida dos moradores (Foto: Gustavo Nobre I Assessoria parlamentar)
A cidade de Novo Horizonte do Oeste será beneficiada com novos investimentos do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que destinou recursos para aprimorar a qualidade de vida dos moradores do município. As ações atendem a solicitações do vereador João Vitor Lopes (União Brasil), que vem atuando para garantir melhorias à população local.
Entre os principais projetos está a substituição de pontes de madeira por tubos ármicos, medida que visa oferecer maior segurança e facilitar o trânsito na região. "Já temos um projeto quase aprovado para a instalação de treze tubos ármicos, que vão substituir as pontes de madeira e melhorar as condições de trafegabilidade da nossa população", destacou o deputado Ezequiel Neiva.
Além disso, o parlamentar reafirmou seu compromisso com outras obras importantes, como a revitalização da praça central da cidade e a construção de uma ponte de concreto e aço, atendendo às demandas apontadas pelo vereador João Vitor.
O vereador João Vitor Lopes ressaltou o apoio do deputado e sua equipe. "Quero agradecer ao deputado Ezequiel Neiva e ao seu filho Wiveslando Neiva (suplente de deputado federal) pelo compromisso com nosso município. E teremos muitas novidades para nossa cidade", afirmou.
O deputado estadual Ezequiel Neiva reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Novo Horizonte do Oeste. “Essas novas ações proporcionarão aos moradores melhorias significativas na infraestrutura local, impulsionando o desenvolvimento sustentável e elevando a qualidade de vida de toda a comunidade”, encerrou.
