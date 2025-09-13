Ezequiel Neiva participa da assinatura da ordem de serviço para reforma da quadra de grama sintética em Vale do Anari

Publicada em 13/09/2025 às 08h30
Assinatura da ordem de serviço ocorreu na Prefeitura Municipal de Vale do Anari (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)
Nesta sexta-feira (12), o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a reforma completa da quadra de grama sintética no município de Vale do Anari. O evento contou com a presença do prefeito Cleone Lima (MDB), do vice-prefeito João Cumprido (Cidadania) e do vereador Romildo Lemos (PP) na prefeitura municipal.
A obra será realizada em duas etapas, com o objetivo de fortalecer o esporte local e ampliar as opções de lazer para a população. Na primeira fase, será feita a troca integral do gramado sintético, além da instalação de uma cobertura com tela e pintura geral do espaço. Na segunda etapa, serão instalados alambrados e uma arquibancada, oferecendo mais conforto e segurança para os usuários.
Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, a reforma representa um investimento importante para os moradores da cidade. “Em breve será dado início a essa obra de reforma dessa quadra, que é importante para os jovens, para as crianças e para todos nós que vamos praticar esporte aqui. Isso é saúde e muito importante para a população de Vale do Anari”, ressaltou.
Ezequiel Neiva destacou a ampliação de investimentos em Vale do Anari (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)
O prefeito Cleone Lima destacou a importância da obra para a comunidade. “Obrigado, deputado Ezequiel Neiva, por atender o pedido do vereador Romildo. Hoje assinamos a ordem de serviço dessa quadra que é de grande relevância para a nossa população”, afirmou.
Ezequiel Neiva também valorizou a ampliação dos investimentos no município. “Como deputado estadual, é sempre uma alegria poder contribuir não apenas com pontes, educação, saúde e estradas, mas também com o esporte. A expectativa é que a reforma contribua significativamente para a promoção de atividades esportivas e o fortalecimento do lazer em Vale do Anari, beneficiando diretamente crianças, jovens e toda a comunidade”, encerrou.
Fotos: Nilson Nascimento
Comentários
Seja o primeiro a comentar!