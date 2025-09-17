Expectativa pelas mudanças na Lei da Ficha Limpa, café e cacau com mais qualidade em Cacoal, a abusiva cartelização no preço dos combustíveis em Rondônia

Publicada em 17/09/2025 às 14h00
Parcerias – As mudanças que os senadores aprovaram na lei da Ficha Limpa, como já foi dito em colunas anteriores, que depende de sanção do presidente Lula da Silva (PT) irá favorecer vários políticos em inúmeros, que estão na inelegibilidade. Em Rondônia temos vários. O ex (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol (PP) estaria entre os favorecidos, mas especialistas no segmento garantem que não. Mas o ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), deputado Kaká Mendonça (PL), o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, que deixou o PT, o ex (prefeito e senador) Acir Gurgacz, presidente regional do PDT e o ex-deputado federal Nilton Capixaba, do PTB estariam em condições de concorrerem a cargos eletivos nas Eleições Gerais de outubro de 2026, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas.
Pré-campanha – Apesar de as mudanças, ainda, dependerem da sanção (total ou parcial) de o presidente Lula, Acir Gurgacz e Kaká Mendonça, por exemplo, já estão com o pé na estrada em busca de apoio popular. Acir, porque preside o PDT e precisa ajustar o partido no Estado, inclusive uma parceria com o MDB e o PT, que já estaria formalizada. Já Kaká tem o irmão, deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) na luta pela reeleição. Nas suas andanças pelo interior e Capital do Estado, Kaká já trabalha a pré-candidatura à Câmara Federal, onde Rondônia tem oito cadeiras, e a reeleição do irmão, que também ocupa o cargo de Corregedor Parlamentar na composição da Mesa Diretora da Ale-RO. Mas é praticamente certa, que na campanha às Eleições 2026, teremos a dobradinha Kaká-Jean Mendonça, candidatos a deputado federal e estadual, respectivamente.
Viveiro – Parceria entre o Ifro Cacoal e a deputada federal Sílvia Cristina, presidente estadual do PP, fortalece o plantio de café cacau clonal com o lançamento do viveiro Raízes de Rondônia, para a produção de mudas das duas culturas garantindo qualidade, além de elevada produtividade. “Rondônia se orgulha de sua produção de café, cada vez mais produtiva e de qualidade, gerando renda para o homem e a mulher do campo. Temos a valorização do nosso café, premiado nacionalmente, e hoje uma referência no robusta Amazônia. O cacau segue o mesmo caminho, após a cultura retomar o cultivo em vários municípios”, argumentou Sílvia Cristina. A implantação do viveiro visa o atendimento da demanda dos produtores da região, fortalecendo as cadeias produtivas do café e do cacau garantindo o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das culturas.
Livro – Ex-secretário de Estado (Governo Valdir Raupp), sócio-proprietário e fundador do jornal “Folha de Rondônia”, com sede em Ji-Paraná, já extinto, editor e apresentador há décadas do programa Pinga Fogo, das segundas-feiras às sextas-feiras, às 11h30 na Rádio Rolim FM 104.9, Arno Voigt, estará lançando na sexta-feira (19) o livro, Do Sul ao Norte, escrito por ele. Arno conta com a sua simplicidade, a saga de vir do Rio Grande do Sul amado, para ajudar a desbravar fronteiras em Rondônia, onde viveu –e vive– a maior parte da vida com a sua família. O lançamento do livro será na sede do Rotary Club, entidade que ele é ativo participante onde já foi presidente municipal e estadual. Apesar de convidado pelo ilustre ex-Patrão (Folha de Rondônia) não teremos condições de participar do evento, que certamente será um sucesso, mas a leitura de o livro de um dos pioneiros de Rondônia é condição "sine qua non”.
Combustível – Há semanas não se comenta sobre aumento no preço da gasolina, etanol e diesel em nível nacional. Mas em Rondônia a gasolina só é comercializada em praticamente todos os postos (mais de 200), a R$ 7 o litro. A cartelização no preço dos combustíveis em Rondônia é uma triste realidade. A coluna vem abordando o assunto com constância, mas os órgãos de fiscalização nada fazem para combater a prática do crime por praticamente a totalidade nos postos revendedores de combustíveis na capital. Na maioria das cidades do interior, ao longo da BR 364, no trecho de Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700km é possível abastecer com preço do litro da gasolina inferior ao da capital, mesmo com os revendedores tendo que deslocarem caminhões-tanques para buscarem gasolina e diesel oriundos de Manaus (o etanol vem do Mato Grosso) no porto distribuidor no Rio Madeira, na capital. A prática da ilegalidade é abusiva, extorsiva, e nossas “otoridades” (Agência Nacional de Petróleo-ANP, Procon-RO, etc.) nada fazem. É o fim da rosca...
Respigo
Dizem que o governador Marcos Rocha e o vice-governador Sérgio Gonçalves, que tiveram um atrito político-administrativo recentemente já teriam fumado o Cachimbo da Paz. Será? +++ Se realmente está tudo bem entre ambos, por que Sérgio não foi readmitido como titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). Após o entrevero entre ambos, Rocha demitiu Sérgio do comando da secretaria +++ Até sábado (20) a BR 364 no trecho ente Porto Velho a Vilhena (cerca de 700km) tem vários pontos com o tráfego comprometido para reparos na pista e no acostamento. Os locais estão sendo sinalizados por homens/bandeiras, por isso e necessário, que motoristas e motociclistas dirijam com o máximo e atenção +++ Para quem gosta de futebol o Palmeiras joga hoje (20h30) contra o River Plate pela Libertadores. Bolívar e Atlético Mineiro se enfrentam pela Copa Sul-Americana às 18h +++ Sem espaços na administração do prefeito Leo Moraes, presidente regional do Podemos, a vice-prefeita Magda dos Anjos deverá deixar o partido. Ela teria rompido, politicamente com o prefeito Leo e deverá se filiar em outra sigla partidária para disputar as eleições a deputada estadual em 2026, porque no Podemos, o espaço seria somente para uma candidatura à Câmara Federal.
