Ex-Pânico revela ter sido vítima do golpe “Boa Noite, Cinderela” duas vezes

Publicada em 22/09/2025 às 15h27
O humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará e ex-integrante do programa Pânico, relatou em entrevista ao podcast Podshape que já foi vítima duas vezes do golpe “Boa Noite, Cinderela”, quando bebidas são adulteradas com substâncias que provocam desmaios ou perda de consciência.
A primeira situação aconteceu em uma balada no Rio de Janeiro. Ceará estava acompanhado da esposa, a modelo e influenciadora Mirella Santos, quando dois homens, incomodados com a atenção que ele recebia, aproveitaram um momento de distração durante uma foto e colocaram algo em sua bebida. Pouco depois, o humorista começou a passar mal e desmaiou. Ele foi socorrido rapidamente, o que evitou maiores consequências.
Em outro episódio, durante o Carnaval, Ceará viveu experiência semelhante em um camarote. Dessa vez, a substância foi colocada em sua bebida por alguém de sua confiança, o que, segundo ele, tornou o episódio ainda mais impactante. “O efeito foi tão intenso que me senti muito mal”, relatou, destacando os riscos graves dessa prática criminosa.
Ao tornar públicos os episódios, Ceará fez um alerta sobre os perigos de aceitar bebidas de terceiros em festas e eventos. Ele destacou que o golpe ainda é recorrente e pode causar sérios danos às vítimas. “É fundamental estar atento e cuidar uns dos outros para evitar situações como essa”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!