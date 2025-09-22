Ex de Faustão vira alvo de críticas por vestido rosa em casamento da filha

Publicada em 22/09/2025 às 15h23
Magda Colares, ex-esposa de Faustão e mãe da cantora Lara Silva, roubou a cena no casamento da filha ao surgir com um vestido rosa adornado com plumas. A artista, de 62 anos, foi fotografada emocionada durante a cerimônia, em registros que mostraram convidados se protegendo do sol.
Após a festa, uma foto oficial dos noivos com os pais repercutiu nas redes sociais e acabou rendendo uma enxurrada de críticas ao visual escolhido por Magda. “Roupa de vilã da Disney”, escreveu um internauta. Outro ironizou: “A mãe querendo chamar mais atenção que a filha”.
Houve ainda quem comparasse a cena a uma trama televisiva: “Essa foto tem cara de novela mexicana. A de rosa é a vilã que só pensa em dinheiro, o Faustão é o doente que leva um golpe, os noivos são os mocinhos e os outros dois são os sogros ingênuos”, publicou outro usuário.
Alguns perfis foram além e chegaram a editar a foto, apagando Magda da imagem, enquanto outros produziram montagens satíricas. “A mãe da noiva absolutamente desesperada para aparecer, só faltou enrolar um pisca-pisca de Natal na cabeça”, escreveu uma usuária do X, antigo Twitter.
Magda Colares e Faustão foram casados por cerca de 10 anos e tiveram Lara Silva. O relacionamento terminou no início dos anos 2000.
