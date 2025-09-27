Ex-ator da Globo mostra plantação de maconha caseira: “Colheita se aproximando”

Publicada em 27/09/2025 às 10h07
O ator aposentado Ricardo Petraglia, de 74 anos, atualmente conhecido como Mohammed Abdullah, compartilhou com seguidores imagens de sua plantação de maconha. O vídeo foi publicado nesta sexta-feira (26), em seu perfil no Instagram.
Residente em Xérem, distrito de Duque de Caxias, Abdullah tem usado as redes sociais para promover o ativismo em defesa da legalização da cannabis. Nas imagens mais recentes, ele exibiu pés da planta carregados de flores. “Muito feliz, o dia da colheita se aproximando”, escreveu na legenda.
Além da militância pela regulamentação, Abdullah também utiliza suas publicações para falar sobre os usos medicinais da cannabis. Ele possui autorização judicial para o cultivo e afirma que a planta é uma alternativa terapêutica para tratar problemas de saúde.
Diagnosticado com hepatite C, o ex-ator passou por uma cirurgia no quadril e não pode recorrer a anti-inflamatórios ou analgésicos comuns, já que esses medicamentos poderiam comprometer ainda mais seu fígado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!