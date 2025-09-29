Euma Tourinho alerta para a presença de facções em Rondônia; eleições logo ali; e a violência acima do suportável

Publicada em 29/09/2025 às 07h57
NÓS NÃO QUEREMOS A ANISTIA, NÓS SUPORTAMOS A ANISTIA" DIZ DEPUTADO AO REFUTAR IDEIA DA REDUÇÃO DE PENA
Para reflexão e para compreender um pouco mais os motivos pelos quais os que viram seus parceiros políticos e seus líderes, que não rezam pela cartilha da esquerda e do socialismo serem injustamente condenados, vale a pena reproduzir, em resumo, o que disse o deputado Marcos Pollon, do Mato Grosso do Sul. Ao responder ao relator do projeto da anistia, deputado Paulinho da Força, que agora quer que ela se transforme num arremedo, apenas aceitando negociar redução de penas, Pollon retrucou, com o conhecimento de quem é professor de Direito há mais de 20 anos, durante um debate na Câmara Federal.
“Nossa discordância com sua tese, senhor relator, é total. O primeiro erro é que o senhor (dirigindo-se a Paulinho da Força) acredita que nós queremos a anistia. Errado. Nós apenas toleramos a anistia ampla, geral e irrestrita, porque é o único remédio jurídico para sanar este absurdo”. Pollon destacou ainda que “eu poderia enumerar os princípios do Direito Penal, Processual Penal e Direito Constitucional que foram lesados, até porque sou o professor disso há mais de duas décadas. Se eu fosse citar tudo o que foi ilegal, a gente iria aqui até amanhã”.
O deputado professor atacou: “desafio a qualquer jurista deste país a citar sequer um direito que não foi desrespeitado, a começar pelo promotor natural. Agora, como nós vamos aceitar a redução de pena ou se chame como quiser, se o Supremo Tribunal Federal (referindo-se aos processos que condenaram Jair Bolsonaro, outros réus e centenas de envolvidos nos atos do 8 de Janeiro) não observou os princípios do Direito?”
Márcio Pollon sublinhou que “como vamos aceitar que um ato implicou em uma dezena de crimes?”. E mais: “isto não acontece nem pra traficante, nem pra latrocida, nem pra homicida!” O parlamentar lembrou que não há individualização da conduta. Tem sujeito condenado a 14 anos porque fez um vídeo do gramado. Não houve nada como “fulano quebrou uma vidraça ou destruiu determinado objeto. Os processos são terrivelmente nulos”.
Entre outras afirmações, Pollon afirmou que houve total desrespeito à ordem Constitucional. A anistia é, para o parlamentar, o único remédio jurídico para corrigir o que chamou de “uma sucessão de erros” nos julgamentos. Quem quiser assistir ao vídeo do pronunciamento do deputado/jurista na integra, basta acessar o link https://www.facebook.com/mpollon/videos/1087419186798625/?vh=e&fs=e&mibextid=wwXIfr&rdid=EKfYHBEAYnMj344X#
ALDO REBELO E EUMA TOURINHO DEIXAM CLARO QUE O CRIME ORGANIZADO ESTÁ TOMANDO CONTA TAMBÉM POR AQUI
Quando o ex- ministro Aldo Rebelo afirmou que o crime organizado e as facções são hoje os maiores empregadores de jovens na Amazônia, houve quem torcesse o nariz, considerando um exagero. Quando a juíza aposentada e secretária municipal Euma Tourinho vai às suas redes sociais, afirmar que “26 cidades de Rondônia já enfrentam a presença ativa das facções e do crime organizado” há quem considere uma informação que pode assustar, mas que não seria real. Infelizmente, tanto Rebelo quanto a competente Euma estão cobertos de razão. E a informação que dão, poderia ser estendida para praticamente todas as regiões do país, onde, até pela benevolência das leis e a proteção de criminosos com seus direitos humanos acima das suas vítimas, se abriu caminho para tudo isso.
Agora, tomara que não tardiamente, o governo brasileiro começou a levantar a podridão embaixo do tapete. Em poucos dias, várias ações policiais mostram que as organizações criminosas já dominam vários setores da vida pública, incluindo áreas nevrálgica como o transporte coletivo; postos de combustíveis, mas também lojas, franquias e até motéis, tudo em nome de laranjas, para lavagem do dinheiro do tráfico e de outros crimes.
Na Amazônia, a política oficial de segregar a população e priorizar a defesa ambiental, está acabando com as oportunidades de trabalho para os jovens, que não aceitam viver na pobreza ou miséria e apenas sobreviver, com as esmolas dos programas sociais. No fim, acabam sendo cooptados pelo crime e, especialmente pelo tráfico, conforme denuncia há anos o ex-ministro Rebelo. No restante do país, as grandes facções só crescem. Eventualmente há aqui e ali uma descoberta de graves crimes. Mas enquanto não mudar a legislação, separando por abismos legais os bandidos dos brasileiros de bem, não vai haver solução definitiva, mas apenas ações paliativas.
ANIMAL MORTO NA CAIXA D´ÁGUA DA UNIR E ESTUDANTES DOENTES SÃO DENUNCIADOS PELO DIRETÓRIO CENTRAL
Revolta entre os acadêmicos da Unir. E com toda a razão. Dentro de uma caixa d´agua que abastece a Universidade, foi encontrado um pequeno animal morto, provavelmente um gato, porque só restou a carcaça. O comando da Unir suspendeu as aulas por alguns dias, mas jamais informou o real motivo, alegando apenas, segundo divulga o Diretório Central dos Estudantes, que “havia problemas no abastecimento de água”. Representantes do próprio DCE conseguiram um laudo, que apontava, para surpresa de ninguém, que a água servida na Unir estava repleta de bactérias.
Novamente as aulas foram suspensas, mas ainda sem que a Reitoria informasse o verdadeiro motivo da medida. Em nota oficial, a Reitoria relatou apenas problemas no abastecimento e que iria fazer testes para avaliar a qualidade da água. Como não o fez, foram os estudantes que decidiram fazer, com os resultados assustadores, segundo denunciam em nota também oficial. Uma estudante, Maria Eduarda Lopes, foi uma das vítimas. Passou mal pouco depois de matar a sede e teve que ter atendimento médico. Outros estudantes informaram crises de vômito e diarreia. O diagnóstico: infecção.
As aulas foram suspensas inicialmente por dois dias, entre 11 e 12 deste mês. Depois, o foram novamente até o fim de semana. O Diretório Central continua fazendo duras críticas à reitora Marília Pimentel e sua equipe, acusando que até agora só houve uma série de mentiras oficiais, relacionadas com o problema. Novos testes da água devem ser feitos nesta próxima semana. Há suspeita de que a bactéria E.coli (Escherichia coli) possa estar na água contaminada, o que poderia causar graves doenças em todos que a ingerirem.
O TEMPO VOA: EM UM ANO E SEIS DIAS, ESCOLHEREMOS NOVO PRESIDENTE, GOVERNADORES E PARLAMENTARES
Daqui a exatos a um ano e seis dias, os rondonienses e todos os demais brasileiros estão indo às urnas novamente. Vamos escolher o Presidente da República, os governadores, senadores (dois), deputados federais e deputados estaduais. No ano passado, nas eleições municipais, quase 156 milhões estavam aptos a votar. Daqui a um ano, este número pode chegar perto dos 158 milhões e 500 mil, se não for mais. Em Rondônia, em 2024, estavam aptos a votar um total de 1.266.546 eleitores. O cálculo de um crescimento aproximado de seis por cento (mais 76 mil, aproximadamente) colocaria este número em 1.342.546, embora seja apenas uma projeção.
Já no ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) atingiu um percentual de praticamente 95 por cento do cadastramento biométrico. Até meados do ano que vem, há possibilidade real de que este percentual ainda cresça mais um pouco. A biometria é um método que usa a impressão digital para identificar cada eleitor, garantindo mais segurança e impedindo fraudes. Quem faz o cadastramento biométrico também pode usar o e-Título como documento oficial.
Dentro de sete meses, é o prazo final para que se registrem as candidaturas aos aptos a disputarem a eleição. A campanha em si será curta, de apenas dois meses. Só a partir deste mês os candidatos poderão começar a pedir votos nas ruas. O primeiro turno será em 4 de outubro. Caso haja segundo turno para a eleição presidencial e nos Estados onde ele será necessário, a nova e definitiva votação será 21 dias depois, no 25 de outubro.
JOELMA, BOLO GIGANTE, A VELHA MARIA FUMAÇA E A NOITE NO MUSEU: PORTO VELHO FAZ FESTA NOS 111 ANOS
Há quem critique o fato de a Prefeitura estar investindo pesado numa grande festa para comemorar os 111 anos de Porto Velho. Claro que todas as opiniões são respeitáveis, mas é sempre bom lembrar que nesta terra de Rondon, o lazer é caso raro. Grandes shows de graça, para o povão, que no passado marcaram a história da cidade, se tornaram cada vez menos frequentes. O que há por aqui são apresentações de artistas nacionais, embora a maioria do gosto duvidoso do chamado sertanejo universitário, tudo com ingressos a peso de ouro. É uma enorme cidade, com meio milhão de habitantes, com raros eventos culturais gratuitos e pouquíssimas opções de lazer.
Léo Moraes não faria algo comum, porque não é do estilo dele. Quer marcar o primeiro aniversário de Porto Velho sob seu comando com uma festança que ficará na memória da população por longo tempo. Por isso, está trazendo a cantora brega Joelma, adorada pelo povão; mandou fazer um bolo de 111 metros; está consertando a velha locomotiva para que ela ande nem que seja 40 metros; criou uma Corrida Solidária e várias outras atrações. Tomara que o 2 de outubro, a partir de agora, não seja mais apenas uma passagem no calendário, mas sim um dia festivo, para que o rondoniense não esqueça.
Cada um tem suas preferências, na festança. Uma parte importante do público adora história e seus personagens. Por isso, a criativa atração “Uma Noite no Museu”, tem sido uma atração imperdível, desde que foi criada. Idealizada pelo professor e historiador Aleks Palitot, adjunto da Secretaria de Turismo e Cultura e com todo o apoio do secretário Paulo Moraes, Palitot, professores e pessoas da comunidade se vestem como personagens inesquecíveis da nossa História e contam sobre suas vidas. Durante as comemorações do aniversário da cidade, serão seis sessões, com vagas limitadas. Tem que correr para conseguir um lugar, porque é um evento imperdível.
PROGRAMAS DE CIRURGIAS ELETIVAS E MUTIRÃO DO GOVERNO RONDONIENSE REGISTRAM ÓTIMOS RESULTADOS
O Estado comemora um grande avanço na saúde pública: mais de 4.500 cirurgias eletivas realizadas apenas neste ano, em Porto Velho e outras onze cidades. Além disso, o sistema de terceirização para mutirão de cirurgias, em parceria com hospitais privados, está sendo um grande sucesso. Para se ter ideia, centenas de cirurgias ortopédicas, como das pessoas com problemas de joelho, apenas para dar um exemplo, pode ter a fila zerada nas próximas semanas, segundo informou o secretário Coronel Jefferson Rocha, da Sesau. Um diretor de um dos hospitais que faz parte do mutirão, relatou que o programa está sendo cumprido rigorosamente e os resultados não poderiam ser melhores, para os pacientes.
Sobre as cirurgias eletivas, apenas os hospitais de Base Ary Pinheiro e o Regional de Cacoal, juntos, realizaram nada menos do que 3.034 cirurgias, diminuindo sensivelmente as filas dos que esperavam há longo tempo pelo tratamento. No ano anterior, entre fevereiro e dezembro de 2024, Rondônia registrou um crescimento de 47 por nas cirurgias eletivas em relação ao mesmo período de 2023, desempenho que colocou o Estado entre os cinco melhores do Brasil, junto a Santa Catarina (40 por cento) Maranhão (39 por cento), Paraíba (39 por cento) e Piauí (33 por cento).
Para o governador, Marcos Rocha, Rondônia tem aumentado significativamente o número de cirurgias por meio de vários programas e projetos, tanto de esfera federal quanto de projetos próprios de gestão estadual. “O governo tem investido e trabalhado para atender seus pacientes com eficiência e responsabilidade”, afirmou. Já o secretário Coronel Jefferson destacou a preocupação de Rocha com a saúde pública, inclusive liberando o máximo de recursos possíveis para programas como as de cirurgias que estão tendo resultados altamente positivos.
A VIOLÊNCIA ACIMA DO SUPORTÁVEL: AGORA, CRIMINOSOS ESTÃO ATACANDO AMBULÂNCIAS DO SAMU
Quem já acha que já viu de tudo em termos de violência, está muito enganado. Os desgraçados agora estão atacando até ambulâncias. Isso mesmo! Quando uma equipe do SAMU é chamada, sai pela cidade em busca de salvar vidas. Pois uma delas foi atacada a pedradas no bairro Nova Esperança, quando uma equipe procurava um endereço para atendimento de uma pessoa que precisava de socorro. É daquelas ações que extrapolam qualquer compreensão. Como gente é tão doente que consegue atacar uma equipe que sai nas ruas, nas 24 horas do dia, em busca de atender doentes e salvar vidas?
O último ataque a ambulâncias que se tem notícia na região ocorreu em fevereiro de 2019, quando criminosos atacaram a Prefeitura e a Delegacia de Polícia de Lábrea, no Amazonas, queimando carros e ambulâncias. Naquela ocasião, foi uma reação da bandidagem contra o endurecimento de leis e do combate às organizações que dominavam a região. No nosso Estado, a última ocorrência envolvendo este tipo de veículo de atendimento a doentes aconteceu num grave acidente na BR 364, no início de maio passado, com dois mortos.
Os servidores que estavam no veículo, um número não identificado de pessoas começou a jogar pedras contra o veículo oficial durante a ação médica. O ataque atingiu a estrutura externa da viatura, quebrou vidros e provocou danos materiais. Apesar da violência do ataque, nenhum dos profissionais de saúde ficou ferido. A Polícia Militar prestou apoio imediato aos socorristas. De acordo com o registro, a ambulância deixou o local assim que percebeu o início da agressão. Até agora os responsáveis não foram identificados.
CANEDO ALERTA: CANDIDATOS E ASSESSORES DEVEM TER MUITO CUIDADO PARA NÃO ENCURTAR CARREIRAS POLÍTICAS
Especialista em direito eleitoral, a um ano da nova eleição, o advogado Nelson Canedo tem alertado sobre vários cuidados que candidatos e seus assessores devem ter, porque o descumprimento da legislação pode representar graves prejuízos, tanto antes como no pós eleição. “Infelizmente na atualidade, onde assessores e políticos pensam que tudo é permitido, falar que os gestores públicos devem obediência ao princípio da impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, CF) virou clichê”, escreveu o conhecido advogado, numa de suas postagens nas redes sociais.
“Todos sabem o que é, mas o tratam com desprezo, até ser proposta uma ação eleitoral (AIJE ou Representação) por conduta vedada (art. 73, LE) ou abuso do poder político (art. 22, LC 64/90), que pode resultar desde a aplicação de multas pesadas, motivador da aposentadoria compulsória de políticos”, alerta Canedo, reforçando que a falta de cuidados com o cumprimento da cada vez mais rigorosa legislação eleitoral, pode encerrar carreiras prematuramente.
O advogado continua comentando: “muitas vezes a assessoria do político erra - e erra feio - por falta de conhecimento quanto a matéria. Erra também o gestor, por não contratar um profissional qualificado. E a fatura, na maioria das vezes, é apenas do político, que normalmente responde sozinho por essas ações eleitorais, pelo simples fato de ter se beneficiado da conduta irregular do assessor”. Neste pacote, vale destacar também, lembra Canedo, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, proibindo prefeitos de usar redes pessoais, para divulgar obras públicas. Em caso de dúvida, vale uma consulta a um especialista da área.
EX-ASSESSOR AMPLIA DURAS ACUSAÇÕES CONTRA MINISTRO DO STF, MAS A GRANDE MÍDIA DOMADA SE CALA TOTALMENTE
Mais um fato vergonhoso, lamentável e que contrasta agressivamente com a histórica defesa da mídia brasileira pela verdade e pela democracia, está sendo constatada neste momento, no Brasil. Os grandes veículos de comunicação, todos eles hoje aliados ao poder, graças às ideologias socialistas que defendem mas, mais que tudo, pelas enormes quantias de dinheiro que recebem dos cofres públicos, estão ignorando o noticiário que envolve um nome hoje tratado como pária, pelos jornalistas amestrados: o do ex-assessor direto do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro.
Vivendo na Itália, como exilado político e já tratado como criminoso, como o são todos os que ousam contestar o poderoso ministro, Tagfliaferro tem feito relatos arrepiantes de medidas ilegais, anticonstitucionais e até com algum tom de crime, praticadas contra adversários políticos do atual governo, a mando do superministro do STF. Mostrando documentos como provas, dando seu testemunho pessoal, porque fazia parte do que foi criado para atentar contra os adversários, o ex da extrema confiança de Moraes tem feito relatos que seriam inacreditáveis, se não fosse feito por alguém de dentro do esquema.
Tagliaferro tem dado várias entrevistas (nunca na Rede Globo e nem qualquer um dos veículos, só para dar um exemplo!) fazendo relatos de perseguições, de gente presa por publicações em redes sociais, por processos unicamente causados porque não concordam com o governo atual ou o STF. Um dos processados, apenas para relatar um caso grave, o foi porque criticou o presidente Lula, na sua rede, denunciou Tagliaferro. A mesma imprensa que supervalorizou uma prova fajuta como um tal plano de golpe escrito num guardanapo, para apoiar a condenação do ex-presidente Bolsonaro, faz de conta que as graves acusações de Taglieferro não servem para nada. Um horror!
GEDEÃO NEGREIROS TEM DUPLO DESAFIO DIÁRIO: COMANDAR A CÂMARA E ATENDER AS NECESSIDADES DO PORTO-VELHENSE
É uma dupla batalha pela cidade todos os dias. Uma delas, é comandar a Câmara Municipal de Vereadores, com seus 22 pares, o que é uma tarefa complexa. A outra é prioridade também: cuidar dos cidadãos, buscar soluções para seus problemas, reivindicar da Prefeitura ações que beneficiem a coletividade. É essa a dura missão do presidente da Câmara da Capital, o vereador Gedeão Negreiros. No dia a dia, muitas tarefas, muitas responsabilidades e o comando de personalidades diferentes, com interesses diferentes e muitas vezes contraditórios, mas também andar pela sua cidade, ouvir a população e pedir ao Executivo que atenda os reclames e necessidades do povo.
O vereador Gedeão Negreiros tem estado em várias frentes. Busca, para atendimento dos seus pedidos, apoio dos diferentes órgãos municipais. O mais recente pedido se refere à melhorias no trânsito no centro da cidade, na confluência da avenida Presidente Dutra com Carlos Gomes, onde o intenso tráfego de veículos e a falta de uma sinalização correta, causam grande riscos aos motoristas.
“Naquele local, é comum o desrespeito à preferencial e o excesso de velocidade no cruzamento, o que compromete a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres. A reinstalação da placa, a revitalização da pintura e a implantação de tachões ou mini-tachões são medidas fundamentais para prevenir acidentes”, comentou Gedeão, em seu pedido para que a Semtran corrija o problemas.
PERGUNTINHA
Se eleição fosse hoje e Ivo Cassol, Marcos Rogério, Fernando Máximo, Hildon Chaves, Confúcio Moura, Sérgio Gonçalves, Adailton Fúria e Ricardo Frota fossem os candidatos, em quem você votaria para ser Governador de Rondônia?
