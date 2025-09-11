“Eu gosto de morena”: Resposta de Zé Felipe a fã agita rumores com Ana Castela

Publicada em 11/09/2025 às 13h43
O cantor Zé Felipe virou assunto nas redes sociais depois de um vídeo gravado em seu show em Uberaba (MG), na última quarta-feira (10), viralizar. O episódio aconteceu quando o sertanejo chamou um casal ao palco para uma surpresa especial. Com informações do BNews.
Durante o momento, o fã aproveitou a oportunidade para pedir a namorada em casamento. Ao ver que a jovem era loira, ele resolveu brincar: “Porque nós gostamos de loira, né, Zé Felipe?”. O artista, no entanto, rebateu com bom humor: “Eu gosto de morena”, resposta que arrancou gritos e risadas da plateia.
A fala ganhou ainda mais repercussão pelo fato de Ana Castela, apontada como affair do cantor, ser morena, o que levou fãs a relacionarem a resposta à suposta relação entre os dois.
O vídeo do Zé Felipe falando que prefere a morena do que a loira. KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/vf18yELcKv— Sah. (@saahcomenta) September 10, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!