“Eu gosto de morena”: Resposta de Zé Felipe a fã agita rumores com Ana Castela
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/09/2025 às 13h43
O cantor Zé Felipe virou assunto nas redes sociais depois de um vídeo gravado em seu show em Uberaba (MG), na última quarta-feira (10), viralizar. O episódio aconteceu quando o sertanejo chamou um casal ao palco para uma surpresa especial. Com informações do BNews.

Durante o momento, o fã aproveitou a oportunidade para pedir a namorada em casamento. Ao ver que a jovem era loira, ele resolveu brincar: “Porque nós gostamos de loira, né, Zé Felipe?”. O artista, no entanto, rebateu com bom humor: “Eu gosto de morena”, resposta que arrancou gritos e risadas da plateia.

A fala ganhou ainda mais repercussão pelo fato de Ana Castela, apontada como affair do cantor, ser morena, o que levou fãs a relacionarem a resposta à suposta relação entre os dois.

 

