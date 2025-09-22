Estudantes de Ji-Paraná conquistam medalha de prata no vôlei de praia nos Jogos da Juventude 2025

Publicada em 22/09/2025 às 08h46
Os estudantes-atletas Matheus José, de 17 anos, e Nicolas Guimarães, de 16 anos, da Escola Gonçalves Dias de Ji-Paraná, conquistaram medalha de prata na final do vôlei de praia dos Jogos da Juventude 2025, realizados nesta sexta-feira (19), em Brasília. A dupla, sob orientação do técnico Alvanei Fornel, enfrentou a equipe do Mato Grosso do Sul, garantindo um resultado histórico para Rondônia na competição nacional.
A conquista representa o esforço da preparação dos atletas e a dedicação de toda a comissão técnica do Time Rondônia, que contou com apoio profissional em diversas áreas, como a fisioterapia esportiva, fundamental para garantir o desempenho e a saúde dos competidores durante as partidas.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do resultado: “Nossos jovens atletas são motivo de grande orgulho para Rondônia. Esse desempenho demonstra que o investimento no esporte e na educação tem trazido frutos importantes para o estado e projetado Rondônia no cenário nacional.”
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, enfatizou o compromisso da pasta com a formação integral dos estudantes: “O esporte é parte fundamental da educação, pois desenvolve disciplina, trabalho em equipe e superação. Essa medalha reforça que estamos no caminho certo, apoiando os talentos da nossa rede escolar.”
O técnico Alvanei Fornel comemorou o resultado da dupla: “Foi uma final muito disputada, os meninos mostraram garra e representaram Rondônia com muita honra. Essa medalha é resultado de muito trabalho e comprometimento.”
O fisioterapeuta Fabrício Teixeira, que acompanha a delegação há anos, destacou o desenvolvimento da modalidade: “O vôlei de praia masculino tem mostrado avanços importantes dentro da nossa delegação. Essa medalha é reflexo de uma evolução consistente, fruto do empenho dos atletas e do trabalho integrado de toda a equipe técnica.”
INTEGRAÇÃO
Os Jogos da Juventude 2025 reúnem atletas de todo o Brasil em diversas modalidades esportivas, promovendo integração, troca de experiências e revelando novos talentos. Rondônia participa da etapa nacional com 190 pessoas entre atletas, técnicos e equipe multidisciplinar, representando a rede estadual de ensino.
