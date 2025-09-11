Publicada em 11/09/2025 às 14h22
Equipes da delegação escolar de Rondônia estão participando dos Jogos da Juventude 2025, que acontecem até o dia 25 de setembro, em Brasília. Na abertura do evento, realizada na quarta-feira (10), no Centro Internacional de Convenções do Brasil, os estudantes Ruan Carlos e Gracyanna Barros, do ciclismo, representaram Rondônia no palco, durante a apresentação oficial.
O governo de Rondônia custeou passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação durante o deslocamento para garantir a presença dos 190 integrantes, entre dirigentes, técnicos, fisioterapeutas e atletas na competição. Antes da viagem, os atletas também receberam uniformes completos compostos por casacos, calças e mochilas.
A delegação rondoniense compete em 15 modalidades esportivas, sendo elas:
COLETIVAS
Basquete;
Handebol;
Voleibol;
Futsal; e
Vôlei de praia.
INDIVIDUAIS
Atletismo;
Badminton (esporte praticado com raquete e um volante ou pena que deve passar por cima de uma rede);
Ciclismo;
Natação;
Wrestling (arte marcial que utiliza técnicas de agarramento);
Judô;
Taekwondo;
Triathlon;
Tênis de mesa; e
Ginástica rítmica.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação nos Jogos da Juventude representa a valorização do esporte escolar e o incentivo aos jovens atletas. “O governo de Rondônia tem fortalecido políticas públicas voltadas para o esporte escolar e trabalhado para dar suporte à iniciativas que impulsionam o desenvolvimento integral dos nossos estudantes”, salientou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Batista, reforçou o compromisso da gestão estadual em apoiar a delegação. “A participação da delegação de Rondônia no evento eleva o nome do estado a nível nacional. Nossa delegação está preparada e bem estruturada para representar o estado com dedicação e responsabilidade”, enfatizou.
EQUIPE TÉCNICA
O chefe da delegação e gerente de esporte escolar da Seduc, Marcelo Araújo, destacou o empenho da equipe técnica e a preparação dos atletas. “É um momento especial para o esporte escolar de Rondônia. Temos uma delegação organizada, que vem desde os Jogos Escolares de Rondônia, e estamos confiantes de que nossos estudantes farão uma grande participação.”
JOER
A participação da delegação nos Jogos da Juventude é resultado da fase juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), realizada em Ji-Paraná, entre os dias 2 e 13 de agosto, que classificou os estudantes para a competição nacional organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).
