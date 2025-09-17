Estudante de Rondônia disputa vôlei de praia nos Jogos da Juventude 2025 sob comando da mãe-técnica

Publicada em 17/09/2025 às 16h05
A delegação de Rondônia participa dos Jogos da Juventude 2025, em Brasília, com representantes no vôlei de praia. Entre as estudantes-atletas está Ana Luiza, de 17 anos, da Escola Major Guapindaia, de Porto Velho, que compete sob a orientação da mãe e professora, Andrea Carla. A dupla formada por Ana Luiza e Isabelly Brasil, de 15 anos, da mesma escola, garante a primeira participação da parceria nos Jogos da Juventude, após destaque na fase juvenil do Jogos Escolares de Rondônia (Joer), em Ji-Paraná.
O pai de Ana Luiza, Kleber Mendes Souza, que é ex-atleta e também técnico de vôlei, contribuiu desde cedo para o desenvolvimento da filha. A estudante treina no CT da família e na escola, no contraturno das aulas, conciliando os estudos pela manhã com treinos diários.
A mãe e técnica, Andrea Carla, destacou o cuidado com a preparação da filha. “Como técnica e mãe, fico mais no pé, com relação a alimentação, os treinos e cada detalhe da rotina dela. Nos momentos de competição meu coração vibra duas vezes, torcendo como mãe e avaliando como técnica. Ela não tem noção do tamanho do orgulho que sinto.”
FORMAÇÃO DE CIDADÃOS
A equipe de vôlei de praia masculino avançou com a vitória de 2×1 contra o Paraná
Além da dupla feminina, Rondônia conta com a equipe masculina de vôlei de praia, composta por Matheus José, de 17 anos, da Escola Gonçalves Dias, de Ji-Paraná; e Nicolas Guimarães, de 16 anos, sob o comando do técnico Alvanei José. Na terça-feira (16), a equipe avançou com a vitória de 2×1 contra estudantes do Paraná.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do investimento estadual no esporte escolar. “O governo do estado tem valorizado a participação dos estudantes-atletas em competições estaduais e nacionais, fortalecendo o esporte como uma ferramenta de inclusão e de formação de cidadãos.”
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Batista, destacou o papel das políticas públicas na formação esportiva dos estudantes. “Nosso objetivo é garantir que os alunos tenham oportunidades de competir em eventos nacionais, fortalecendo o protagonismo juvenil e ampliando as possibilidades de crescimento dentro e fora das quadras.”
Fotos: Ananda Carvalho
Comentários
Seja o primeiro a comentar!