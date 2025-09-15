Estudante-atleta de Guajará-Mirim garante 4º lugar no ciclismo nos Jogos da Juventude 2025

Publicada em 15/09/2025 às 09h30
A atleta Amanda de Souza, de 17 anos, estudante do Colégio Tiradentes de Guajará-Mirim, conquistou o 4º lugar na prova de resistência do ciclismo durante os Jogos da Juventude 2025, competição nacional que reúne jovens talentos do esporte em Brasília, que teve início dia 9 e segue até o dia 25 de setembro. Esta é a terceira e última participação da estudante no evento, que tem como objetivo promover a integração e revelar novos atletas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cada resultado obtido pelos jovens atletas é motivo de orgulho. “A participação da delegação mostra a força do esporte rondoniense e dos investimentos do governo para garantir que nossos estudantes tenham oportunidades de se destacar nacionalmente”, salientou.
O técnico Fredson Martins, também de Guajará-Mirim, destacou o empenho da ciclista. Segundo ele, mesmo sem medalhar, todo o esforço valeu a pena e o trabalho terá continuidade, fortalecendo o ciclismo no município. “Amanda já foi vice-campeã em uma competição no Rio de Janeiro e segue determinada em alcançar novos títulos e conquistas para Rondônia.”
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Batista, ressaltou a relevância da participação. “O desempenho da Amanda é um reflexo do compromisso da educação com o esporte escolar. Trabalhamos para que os alunos da rede pública tenham acesso a projetos que incentivem a prática esportiva, fortalecendo não apenas o rendimento, mas também a formação cidadã dos nossos jovens.”
COMPETIÇÃO NACIONAL
O governo de Rondônia custeou passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação para garantir a presença de 190 integrantes, entre dirigentes, técnicos, fisioterapeutas e atletas na competição. A delegação compete em 15 modalidades esportivas, sendo elas coletivas – basquete, handebol, voleibol, futsal e vôlei de praia – e individuais – atletismo, badminton, ciclismo, natação, wrestling, judô, taekwondo, triathlon, tênis de mesa e ginástica rítmica.
MAIOR PARTICIPAÇÃO
Rondônia tem se consolidado como um dos estados com maior participação, valorizando a integração entre escolas e incentivando talentos locais a trilharem caminhos no esporte competitivo.
