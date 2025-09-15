“Estou provando para mim mesma que não existe corpo ideal”, afirma Gracyanne Barbosa após críticas ao físico

Publicada em 15/09/2025 às 11h08
Gracyanne Barbosa voltou a ser destaque no Domingão com Huck deste domingo (14), mas não apenas pela performance no palco. Conhecida por seguir uma dieta rigorosa e pouco convencional, a musa fitness contou que precisou ajustar seu cardápio e reduziu o consumo de ovos. Com informações do O Dia.
A modelo, que antes ingeria cerca de 40 ovos por dia, revelou que diminuiu a quantidade para 20 e já percebeu os efeitos: “Estou comendo só 20 ovos. Emagreci dez quilos”, disse em tom bem-humorado durante conversa com Luciano Huck.
Ao lado do professor Linekee Ayres, Gracyanne dançou ao som de “Rolê”, de Marcynho Sensação, arrancando aplausos da plateia. Antes da apresentação, emocionou o público com um desabafo sobre autoestima e trajetória artística.
“Passei minha vida inteira ouvindo que não chegaria a lugar nenhum por ter um corpo considerado masculino. E hoje estou aqui, com essa oportunidade maravilhosa, graças ao seu convite”, declarou.
Ela ressaltou ainda o significado de sua participação no quadro: “Estou provando para mim mesma que não existe corpo ideal para nada, muito menos para dançar. Se você não desiste, uma hora Deus vai te presentear, vai aparecer o palco certo. Hoje o meu é aqui e eu estou extremamente grata e muito feliz, Luciano. Obrigada”, completou.
