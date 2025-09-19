Esquenta a corrida pelo Senado em Rondônia; Redano protesta contra destruição de balsas; e Michelle Bolsonaro em Rondônia

Publicada em 19/09/2025 às 08h25
MAIS UM ATAQUE ÀS RIQUEZAS DO NOSSO PAÍS: AGORA, ROMBO CHEGA A MAIS DE 1 BILHÃO E MEIO DE REAIS
Mais uma enxadada, mais uma minhoca. Agora na Agência Nacional de Mineração, aquela mesma que , sempre atendendo as ONGs da Amazônia e apoiando medidas do MPF e de parte do Judiciário. Mais atrapalha do que ajuda o garimpo, para que nossas riquezas possam permanecer no Brasil, enquanto assiste aos estrangeiros usufruindo do que é nosso. O advogado Caio Trivelatto Seabra Filho, um dos diretores da Agência, delegado da Polícia Federal, foi preso por seus colegas, junto com outros 21 membros de uma organização criminosa.
Segundo as denúncias, Seabra “era um agente público de alta patente na Agência Nacional de Mineração, que utilizou sua posição para articular e manipular decisões em favor da organização criminosa, recebendo vantagens financeiras substanciais em troca”. As investigações apontam que a atuação do diretor foi central para que o grupo pudesse se apropriar de bens minerais e continuar a operação ilegal. “A sua atuação envolvia a manipulação de normativos, a cooptação da Procuradoria Federal e o recebimento de vantagens indevidas”, revela a denúncia.
Um dos presos é o empresar Alan do Nascimento, de Alagoas, acusado de ser o principal articular de um esquema de mineração ilegal que movimentou mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em recursos ilegais, a partir da roubalheira de ouro e outros minerais que tornaram muito ricos os membros do grupo. As investigações apontam que a quadrilha usava uma rede de mais de 40 empresas para maquiar a ilegalidade.
Enquanto isso, em Rondônia e na Amazônia, Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal , Ibama, ICMbio se unem, usando todas as suas forças, armamentos pesados, gás lacrimogênio, helicópteros e até explosivos, para destruir dragas e balsas de pequenos garimpeiros que lutam pelo seu sustento, nos rios da região. O ocorrido na segunda-feira, em Humaitá e Manicoré e o que tem ocorrido regularmente no rio Madeira, em Porto Velho e regiões próximas, deixam dúvidas sobre a quem interessa manter nosso pequeno garimpo como atividade criminosa, destruindo bens de famílias inteiras, enquanto o contrabando de milhões e milhões de reais continua a todo o vapor e quadrilhas (inclusive de colarinho branco, como comprovou a última operação da PF) usam do poder que amealham para ficarem cada vez mais ricos.
CORRIDA PELO SENADO CONTINUA SENDO O GRANDE TEMA DA POLÍTICA ESTADUAL DE RONDÔNIA
Ah, o Senado! Este continua sendo o grande tema da política regional, mas até do que a disputa pelo Governo, pelo volume de pesos-pesados da nossa política que estão de olho nas duas cadeiras em disputa. Na verdade, as duas eleições estão intrinsicamente ligadas, porque há ainda os que têm dúvida se concorrerão ao Congresso ou ao Palácio Rio Madeira/CPA. Provavelmente até o final de outubro, esta questão ficará mais clara.
O governador Marcos Rocha está entre os nomes certos que querem uma das duas cadeiras. Ele aparece bem em todas as pesquisas e é nome dos mais quentes na corrida pelo Senado. Sílvia Cristina também está no páreo, com chances reais. Acir Gurgacz começa agora, liberado pela legislação eleitoral. Confúcio Moura pensa só na reeleição, embora ainda possa decidir pela corrida ao Governo.
Marcos Rogério, que quer ser Governador, sairia do páreo se Ivo Cassol entrasse na disputa pelo Rio Madeira/CPA. Pode ser o mesmo caminho de outros dois postulantes, Fernando Máximo e Hildon Chaves. Ou seja, com Cassol, o grupo de concorrentes ao Senado pode ser acrescido de vários políticos considerados populares e muito bons de voto, que iriam buscar vaga ao Senado. A expectativa é grande. Em breve, tudo estará definido.
REDANO PROTESTA E BRENO MENDES APROVA VOTO DE REPÚDIO CONTRA DESTRUIÇÃO AS BALSAS NO RIO MADEIRA
Ainda sobre o mesmo tema, o que surpreende é que tão poucas vozes se elevem em protesto contra os absurdos que têm sido cometidos contra os pequenos garimpeiros da região, que estão sem ter como sobrevier, tratados são como facínoras perigosos (homens, mulheres e crianças), enquanto o grande garimpo ilegal só cresce. Depois do ataque brutal e desnecessário praticado em Humaitá e Manicoré, nesta semana, entre os poucos que foram à público protestar, estão o presidente da Assembleia , o deputado Alex Redano e o atuante vereador Breno Mendes, que aprovou, por unanimidade, um voto de repúdio à ação, na Câmara de Vereadores da Capital.
“Nossos valores estão totalmente invertidos. Hoje, em nome do meio ambiente, quem trabalha está sendo perseguido”, registrou Redano. “Em nome da defesa ambientais, destroem ainda mais o meio ambiente”, afirmou, ao citar que “estas dragas que estão sendo queimadas, estão derramando milhares de litros de óleo no rio, poluindo os nossos rios”. E denunciou: “estão tirando o emprego da nossa gente”. Afirmou ainda que “garimpeiro não é bandido. Os garimpeiros desbravaram o nosso Estado são dignos e precisam do nosso apoio”. Redano convocou todos os setores da sociedade para uma grande audiência, para buscar a regularização destas áreas e o fim deste tipo de ataque a quem trabalha.
O tom do discurso do vereador Breno Mendes na Câmara de Porto Velho foi de repulsa aos ataques, que, segundo ele, destruiu 71 balsas e dragas. Dizendo-se totalmente favorável à legalização do garimpo (que é de subsistência para centenas de famílias) Breno considera que há necessidade premente de um garimpo legalizado, até porque, segundo ele, “temos uma cultura do garimpo em Porto Velho. Muitas pessoas que vieram para cá, vieram com a promessa de ajudar a gerar riqueza e renda”.
Ao atacar e tentar acabar com os pequenos garimpeiros, disse Breno, as forças policiais federais acabam também com todo o comércio que cerca a atividade Ele cobrou dos três senadores, dos oito deputados federais e dos 24 deputados estaduais, que se unam em luta pela regularização do garimpo.
MOSQUINI CONSEGUE QUASE 20 MILHÕES DE VISUALIZAÇÕES NAS REDES SOCIAIS, AO DEFENDER A ENERGIA SOLAR
Poucos popstar conseguem, em 24 horas, o que conseguiu o deputado federal de Rondônia, Lúcio Mosquini. Seus vídeos nas principais redes sociais tiveram perto de 20 milhões de acessos neste tão pouco tempo. O tema que atraiu tanta gente foi a batalha do parlamentar contra a taxação de quase 70 por cento, que o governo Lula tentava impor sobre as placas de energia solar, o que praticamente inviabilizaria este tipo de negócio num país em que o sol é a principal energia. Foi uma batalha em que Mosquini conseguiu convencer dezenas de deputados da Câmara Federal a apoiá-lo, até que o projeto fosse derrubado.
A proposta do Governo previa a redução drástica na compensação da energia gerada pelos sistemas fotovoltaicos: de 90 por cento para apenas 17 por cento. Na prática, isso significaria que, de cada 1 real produzido pelo consumidor com energia solar, apenas 17 centavos seriam compensados na conta de luz. “Seria um duro golpe para quem investiu na tecnologia acreditando em sustentabilidade e economia a longo prazo”, protestava o deputado em seus vídeos.
O deputado atuou firmemente na Câmara, para que a proposta não avance nos moldes atuais, defendendo os interesses dos consumidores e de milhares de famílias que acreditaram na energia renovável como alternativa para reduzir custos e preservar o meio ambiente. “Não podemos permitir que uma medida como essa inviabilize um setor que representa o futuro do Brasil. A energia solar precisa ser incentivada, não punida.” Os cerca d 20 milhões de acessos foram conseguidos nas principais redes sociais: Instagram, TikTok e Facebook.
PRIMEIRO A CIDADE, DEPOIS A POLÍTICA PARTIDÁRIA. E, AINDA, A REAÇÃO PELA VERGONHOSO FURTO DE FIOS
Passaram-se alguns dias, mas ainda há que se destacar dois fatores ligados à inauguração da Praça Marise Castiel, no condomínio Alphaville. Um deles, dos mais positivos. O outro, de envergonhar. A presença da ex-deputada federal Mariana Carvalho, autora das emendas que proporcionou os recursos para construção da praça e do irmão dela, o deputado federal Maurício Carvalho, foi uma demonstração clara de maturidade política tanto do prefeito Léo Moraes quanto dos seus convidados, adversários duríssimos na última campanha eleitoral para a Prefeitura.
Léo tem repetido que não importa de onde venham, vai ser grato e dar o crédito merecido a todos os que, de alguma forma, ajudarem a cidade que ele agora administra. Deixou isso claro quando da visita do presidente Lula e em todas as ocasiões em que recebe equipamentos ou recursos financeiros de parlamentares ou de onde eles vierem. Léo tem sido coerente e demonstrado isso na prática. Prioridade para Poeto Velho. Bem depois, vêm as questões políticas e partidárias. Certíssimo!
O lado ruim da nova praça é que, menos de 24 horas depois de entregue à população, a fiação foi roubada. No outro lado da moeda, o caso acabou influindo diretamente na decisão da Polícia Civil de fazer uma grande operação contra o roubo de fios e cabos, atacando receptadores da Capital e cidades do interior. Está mesmo na hora de dar um basta a este tipo de prejuízo causado à coletividade por vagabundos e falsos comerciantes.
EYDER AJUDOU A CRIAR E TEM PARTICIPAÇÃO ATIVA NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DE FRONTEIRAS
O deputado estadual Eyder Brasil participou do 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras do Brasil, realizado no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. Idealizado pelo parlamentar rondoniense em parceria com o deputado Elizeu Nascimento (PL-MT), o evento reuniu parlamentares, autoridades nacionais e internacionais, especialistas e representantes das forças de segurança para discutir estratégias de combate ao crime organizado nas regiões fronteiriças.
Durante sua fala, Eyder Brasil ressaltou que facções criminosas têm utilizado comunidades amazônicas e áreas de fronteira para esconder atividades ilegais. “O fórum busca sensibilizar as bancadas federais para garantir mais recursos às polícias estaduais”, afirmou. O deputado Elizeu Nascimento destacou a importância da parceria com Eyder Brasil. “Esse congresso só se tornou realidade porque unimos forças com o deputado Eyder Brasil, que abraçou essa causa desde o início. Essa integração entre Mato Grosso e Rondônia fortalece a defesa das nossas fronteiras e dá mais voz às regiões mais afetadas pela criminalidade”, disse Nascimento.
Rondônia possui cerca de 1.342 quilômetros de fronteiras, incluindo uma extensa divisa com a Bolívia, sendo um dos pontos estratégicos mais sensíveis da Amazônia no combate ao tráfico e ao crime organizado. O deputado Eyder Brasil destacou que, por esse motivo, a presença do estado em discussões nacionais e internacionais é fundamental para proteger a população rondoniense e fortalecer a segurança na região.
MESMO QUE A ANISTIA SE TORNE LEI NO CONGRESSO, STF DEVE CONSIDERAR DECISÃO INCONSTITUCIONAL
Por ampla maioria de votos (311 a 163) Câmara dos Deputados aprovou urgência para votação do projeto a anistia do 8 de Janeiro, o primeiro passo para que ela seja votada nas próximas sessões. A bancada federal rondoniense votou em peso a favor da urgência, embora, na votação que blindou os parlamentares, criticada em todas as regiões do país, apenas a deputada Cristiane Lopes tenha votado contra. O caso da votação pela urgência, foi o primeiro passo para se corrigir uma injustiça absurda, mais uma, praticada pelo STF, contra pessoas que jamais cometeram qualquer crime, mas apenas atos de vandalismo, que, obviamente, mereceriam uma punição, mas não de penas de até 14 anos de prisão.
Todos os partidos de direita ou conservadores votaram a favor (PL, PRD, Novo, Cidadania e Avante) formaram a ampla maioria) enquanto toda a esquerda, exatamente aqueles partidos que mais tiveram gente anistiada nos tempos dos militares (PT, PSB, PDT, PSOL, PC do B, PV e Rede) votaram contra. Não havia, até a noite desta quinta-feira, uma data definida para a votação do projeto integral, que inclusive poderia acabar com a pena recém imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
A votação, é previsível, deve repetir os números da que foi registrada no pedido de urgência. No Senado, mesmo com votação mais apertada, é muito provável que o projeto também seja aprovado. Isso, se ocorrer, certamente marcará mais um confronto, provavelmente o mais forte e preocupante, entre o Congresso Nacional e a maioria esquerdista dos ministros do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, já antecipou que, caso aprovado no Congresso, o projeto será considerado inconstitucional pelo STF.
PL CONVIDA PARA ENCONTRO COM MICHELLE BOLSONARO EM JI-PARANÁ, NO PRÓXIMO DIA 27
O senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, divulgou pelas redes sociais, vídeo ao lado da presidente do PL Mulher de Rondônia, Sandra Mello, convidando para um encontro em Ji-Paraná, no próximo dia 27 deste setembro, um sábado, com a ex-primeira dama Michele Bolsonaro. O encontro está agendado para o Espaço de Eventos Vera Cruz, a partir das nove horas da manhã. Sandra Mello, que chama Michelle de “a nossa eterna primeira dama!” que, segundo a presidente do PL Mulher, “estará nos agraciando com um grande evento”. Será a primeira vez que a primeira dama virá a Rondônia depois da condenação do marido, pelo STF. Jair Bolsonaro, aliás, até ontem ainda estava internado, com problemas ainda resultantes da facada criminosa que levou antes da eleição, em setembro de 2018.
Segundo Marcos Rogério, Michelle Bolsonaro virá ao Estado “para falar com as mulheres, para falar com as lideranças, para abordar o atual momento que nosso país está passando”. O senador acrescentou também que “Michelle é a voz da direita e é a voz do Bolsonaro”. Rogério e Sandra pedem ainda que pessoas de outras cidades de Rondônia se mobilizem, mobilizem suas famílias e todos vão para Ji-Paraná, participem e concluiu afirmando que “vai ser um momento especial”.
Neste momento conturbado da política nacional, onde quem é de direita corre riscos, inclusive quem tem mandato, a ex-primeira dama surge como um nome forte para a disputa presidencial do ano que vem. O nome Bolsonaro ainda mobiliza Rondônia, onde a imensa maioria do eleitorado é conservador ou de direita e a esposa do ex-Presidente surge como uma possibilidade real de vencer a extrema esquerda que está no poder. Certamente quem for a Ji-Paraná no dia 27, vai ouvir um discurso emocionado e emocionante da Michelle.
PERGUNTINHA
Você concorda ou acha uma interpretação exagerada, algumas afirmações vindas de gente do setor, dizendo que o governo federal está determinando virulentos ataques, agora até aos pequenos garimpeiros, para poder mostrar os vídeos aos estrangeiros e às ONGs que vão participar da COP 30 em Belém do Pará, no mês de novembro, ou seja, prestando contas aos que realmente mandam na Amazônia?
