“Esquecido atrás das grades”: família de Oruam cobra liberdade do rapper

Publicada em 24/09/2025 às 10h59
A família de Mauro Davi, conhecido no meio artístico como Oruam, voltou a pedir a liberdade do rapper em comunicado divulgado nesta semana. O artista está preso há cerca de 60 dias, e seus familiares alegam que não existem provas concretas que justifiquem a detenção.
O irmão do cantor, Lucca, classificou a situação como um “verdadeiro pesadelo”. Segundo ele, a família sofre ao ver alguém que “sempre trabalhou pela sua música, pelo seu público e pela sua trajetória ser tratado como culpado sem qualquer comprovação”.
Lucca acrescentou que o músico tem sido “esquecido propositalmente atrás das grades, como se fosse apenas mais um número no sistema prisional”. Ele ressaltou que Oruam é um jovem artista, além de filho, irmão e amigo, e que toda a família compartilha da dor dessa situação.
Márcia Gama, mãe do rapper, também lamentou a prisão prolongada. “Como mãe, não existe dor maior do que ver um filho preso sem provas concretas, enquanto verdadeiros criminosos continuam soltos. Carrego comigo a fé e a esperança de que a justiça será feita e de que meu filho voltará a fazer o que sempre fez: transformar dor em arte, através da sua música e da sua voz”, declarou.
