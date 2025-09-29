Esposa de Bruce Willis fala sobre luta contra demência: “É como um longo adeus”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/09/2025 às 10h06
Nos acompanhe pelo Google News

Emma Heming, esposa do ator Bruce Willis, concedeu entrevista ao programa Fantástico neste domingo (28), onde falou sobre a rotina da família desde o diagnóstico de demência frontotemporal do astro de Hollywood.

Segundo Emma, a doença foi descrita por diferentes neurologistas como “a pior de todas as demências”. Ela destacou a dificuldade em identificar os primeiros sinais, que surgem de forma gradual:
— “É como se fosse um longo adeus, uma jornada que progride lentamente. Com o tempo, você percebe que precisará de mais ajuda e apoio”, afirmou.

Apesar da gravidade, Emma ressaltou que o ator tem se mantido firme diante do quadro.
— “É uma doença muito agressiva. Mas, no geral, acho que ele está se saindo muito bem.”

A esposa do ator também falou sobre o processo de se tornar cuidadora e a importância de buscar apoio externo.
— “No começo, queria resolver tudo sozinha. Pensava: ‘O Bruce é meu marido, só eu posso fazer isso’. Era resistente à ideia de aceitar ajuda.”

O alerta de um neurologista fez Emma repensar sua postura.
— “Ele me disse que cuidadores que não pedem ajuda e não cuidam de si mesmos podem morrer antes das pessoas que amam. Ouvir isso foi um choque de realidade. Foi aí que entendi que pedir ajuda era ok.”

Bruce Willis Emma Heming demência frontotemporal Fantástico entrevista Hollywood saúde cuidadora família neurologistas
Imprimir imprimir