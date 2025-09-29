Esposa de Bruce Willis fala sobre luta contra demência: “É como um longo adeus”

Publicada em 29/09/2025 às 10h06
Emma Heming, esposa do ator Bruce Willis, concedeu entrevista ao programa Fantástico neste domingo (28), onde falou sobre a rotina da família desde o diagnóstico de demência frontotemporal do astro de Hollywood.
Segundo Emma, a doença foi descrita por diferentes neurologistas como “a pior de todas as demências”. Ela destacou a dificuldade em identificar os primeiros sinais, que surgem de forma gradual:
— “É como se fosse um longo adeus, uma jornada que progride lentamente. Com o tempo, você percebe que precisará de mais ajuda e apoio”, afirmou.
Apesar da gravidade, Emma ressaltou que o ator tem se mantido firme diante do quadro.
— “É uma doença muito agressiva. Mas, no geral, acho que ele está se saindo muito bem.”
A esposa do ator também falou sobre o processo de se tornar cuidadora e a importância de buscar apoio externo.
— “No começo, queria resolver tudo sozinha. Pensava: ‘O Bruce é meu marido, só eu posso fazer isso’. Era resistente à ideia de aceitar ajuda.”
O alerta de um neurologista fez Emma repensar sua postura.
— “Ele me disse que cuidadores que não pedem ajuda e não cuidam de si mesmos podem morrer antes das pessoas que amam. Ouvir isso foi um choque de realidade. Foi aí que entendi que pedir ajuda era ok.”
