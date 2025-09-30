Escolinha de Futsal da Prefeitura Jaru promove formação esportiva e social para crianças e adolescentes

Publicada em 30/09/2025 às 15h49
Mais de 70 crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 16 anos, participam da Escolinha de Futsal de Jaru, um projeto totalmente gratuito implantado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt.
A iniciativa tem se destacado como uma importante ferramenta de iniciação esportiva, oferecendo aos participantes não apenas a prática do futsal, mas também valores que contribuem para a formação social e cidadã.
Coordenado pelo professor Francisco Oliveira, o projeto proporciona aos alunos benefícios que vão além do esporte, como desenvolvimento físico, disciplina, trabalho em equipe, socialização e melhoria da qualidade de vida.
De acordo com a secretária da Semecelt, Maria Cleunice de Lima, o objetivo é assegurar que crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte como ferramenta de inclusão e formação pessoal. “Estamos muito felizes, porque além dos treinos, nossos alunos também estão tendo a oportunidade de participar de competições. No último fim de semana participamos da Copa Tarilândia de Base, promovida pelo professor Lucas Meiras, e nesta semana demos início à Copinha de Base, no Ginásio Sebastião Mesquita”, destacou.
Ainda conforme a secretária, as aulas acontecem no Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, de segunda a sexta-feira, às segundas, quartas e sextas-feiras: das 7h30 às 9h30 e das 13h às 17h r nas terças e quintas-feiras: das 13h30 às 14h30 (treino regular) e das 14h30 às 15h (treino específico para goleiros).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!