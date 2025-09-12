Escola João Ribeiro Soares comemora 25 anos do Projeto de Balé e entrega kits completos às alunas

Publicada em 12/09/2025 às 11h05
A manhã de quinta-feira (11) foi marcada por emoção, reconhecimento e muita arte na Escola João Ribeiro Soares, que celebrou os 25 anos do seu tradicional Projeto de Balé. O evento reuniu autoridades, professores, pais, familiares e alunos, em um momento que enaltece a força da educação aliada à cultura para a transformação social.
A diretora da escola, professora Suelen Rodrigues, abriu a solenidade destacando o orgulho da instituição em abrigar uma iniciativa tão longeva e transformadora. “Este projeto é um patrimônio da nossa escola. Ao longo de 25 anos, vimos muitas vidas sendo tocadas pela arte, e hoje celebramos não apenas a dança, mas também disciplina, autoestima e sonhos realizados”, afirmou.
A idealizadora e responsável pelo projeto, professora Rita Nascimento, emocionou-se ao relembrar sua trajetória de dedicação. “Nunca pensei em desistir, mesmo diante das dificuldades. Cada criança que veste o uniforme de balé é uma vitória, é a prova de que a arte pode abrir caminhos e construir futuros melhores”, destacou.
PARCEIROS
Entre os presentes, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Vinícius Miguel, reforçou o papel das políticas públicas no incentivo à arte e à infância. “Investir em projetos como este é investir na proteção da infância e no fortalecimento de sonhos. Quando cuidamos das nossas crianças, estamos cuidando do futuro da cidade”, ressaltou.
O secretário adjunto da Semed, Giordani Lima, também destacou o compromisso da Educação municipal com iniciativas como essa. “A arte é um pilar essencial na formação cidadã. Apoiar o balé da Escola João Ribeiro Soares significa acreditar que nossas crianças merecem oportunidades de se expressar, crescer e se realizar por meio da cultura”, afirmou.
A celebração contou ainda com a presença da presidente do Conselho Municipal de Educação, Vera Lúcia Borges, que elogiou a longevidade do projeto e reafirmou o compromisso do conselho em apoiar ações que unem ensino, cultura e cidadania.
Pais e familiares prestigiaram o evento e receberam os kits de balé entregues neste ano, fruto da parceria entre o Cedeca Maria dos Anjos, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação. A entrega foi seguida por apresentações especiais: primeiro, um solo da professora Pyovanya Tirller, ex-aluna que agora retorna como educadora. Em seguida, as crianças encantaram o público com a coreografia “Os Primeiros Passos”, simbolizando a continuidade dessa trajetória de arte e esperança.
O Projeto de Balé da Escola João Ribeiro Soares chega aos seus 25 anos reafirmando que a educação aliada à arte transforma vidas e constrói pontes para o futuro. Na oportunidade, a escola ganhou um kit com caixa de som e microfones para serem usados nos eventos e atividades da escola. O investimento foi feito pela própria Semed, atendendo a um pedido antigo da gestão escolar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!