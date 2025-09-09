Equipe do Espigaonews fica com o titulo da 1ª Copa Pacarana de Futebol Sênior

Publicada em 09/09/2025 às 09h50
No ultimo domingo aconteceu a disputa pelo titulo da 1ª Copa Pacarana de Futebol Sênior entre as equipes do Capitão Cardoso e o Espigaonews. A disputa final marcou o duelo entre o melhor ataque (Capitão Cardoso) contra a melhor defesa (Espigaonews).
Com a bola rolando o que se viu foi o contrário, o ataque do Espigaonews foi pra cima e fustigou a zaga indígena criando inúmeras chances de gol. Pressionando o tempo todo foi bola na trave e o goleiro Junior fazendo milagres para tentar evitar o gol do time verde. Aos 6 minutos o Espigaonews abriu o placar com o meia Nimar que aproveitou o rebote e mandou pra rede. Aos 13 minutos o Espigaonews ampliou a vantagem com o gol de cabeça de Godoy após a cobrança de falta do ala George.
Na primeira etapa a equipe do Capitão Cardoso não conseguiu criar nenhuma situação de perigo para a meta do goleiro Bahia.
A forte marcação imposta pela zaga do Espigaonews anulou as principais jogadas da equipe indígena. Na etapa complementar o Espigaonews impôs o seu ritmo e manteve o jogo sob controle, obrigando a equipe indígena a correr atras da bola. A forte marcação imposta pelo ala Gilson em cima do meia Renato acabou anulando as tentativas de jogadas da equipe do Capitão Cardoso.
Aos 9 minutos a equipe indigena levou um balde de água fria com o gol do ala George ampliando ainda mais a vantagem do “Ace Green” (Gelo Verde) no jogo. E para confirmar a superioridade na partida o ala George marcou mais um dando números finais ao jogo. Pelo placar elástico para não dizer goleada, a equipe do Espigaonews fez por merecer ficar com o titulo pelo esforço e a dedicação que cada um de seus jogadores demonstraram desde a semifinais quando a equipe superou o bom time do Idaron.
O goleiro Bahia fechou o gol, Wando foi absoluto na zaga, Isaque uma referência, Gilson muita garra, George foi o pulmão do time, Flavio foi o guerreiro, Nimar um gladiador no meio, Luizinho o bom coadjuvante, Galego, Godoy, Ananias e Messias quando exigidos corresponderam. Destaque também para o atacante Genival que se lesionou no segundo jogo, mas esteve junto com a equipe ali no banco auxiliando como técnico e o Célio que infelizmente teve uma situação de saúde e não se recuperou a tempo para somar com a equipe.
