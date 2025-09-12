“É preciso coragem”: Virginia Fonseca desabafa em meio a rumores com Gusttavo Lima

Publicada em 12/09/2025 às 15h34
A influenciadora Virginia Fonseca movimentou as redes sociais entre quinta (11) e sexta-feira (12) ao publicar mensagens misteriosas em meio à repercussão de uma história antiga envolvendo Gusttavo Lima. Com informações da Rádio Itatiaia.
Segundo informações, quando ainda era casada com o cantor Zé Felipe, Virginia teria tentado negociar a compra de um jatinho com o sertanejo. O episódio, na época, teria causado incômodo em Andressa Suita, esposa de Gusttavo.
Sem citar nomes, Virginia publicou reflexões em tom de desabafo.
“É preciso ter coragem para entrar na arena e fazer o que precisa ser feito. Da arquibancada é muito fácil dar palpite”, escreveu em uma das postagens.
Em seguida, compartilhou outra mensagem:
“Quando faltar força, dobre os joelhos”, reforçando a ideia de fé e superação.
As publicações chamaram atenção dos seguidores, que passaram a especular se os recados tinham ligação direta com a polêmica relembrada recentemente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!