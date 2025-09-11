“É importante você se amar”: Simony fala sobre vaidade e superação após tratamento contra câncer

Publicada em 11/09/2025 às 11h06
A cantora Simony, ex-integrante do Balão Mágico, compartilhou reflexões sobre a importância da vaidade durante o tratamento de um câncer no intestino. Aos 49 anos, ela afirmou que cuidar da aparência foi fundamental para manter o bem-estar psicológico ao longo da luta contra a doença. Com informações do Uai.
Em entrevista ao portal LeoDias, Simony contou que enfrentar o processo de quimioterapia e radioterapia foi doloroso, mas que manter pequenos hábitos de autocuidado fez diferença. “Eu acho que é importante também se sentir bonita, né? Quando você passa por um tratamento, você se sente muito machucada por dentro. Então eu acho que estar com as unhas lindas, estar com o cabelo bonito é importantíssimo. É importante você se amar, sabe?”, declarou.
A artista destacou ainda os momentos difíceis diante do espelho. “Muitas vezes você passa no espelho e não se reconhece. É bem difícil”, desabafou. Hoje, em remissão do câncer, ela celebra os avanços e se mostra grata pela recuperação.
Simony também comentou sobre os efeitos dos tratamentos em sua aparência e garantiu que não enfrentou restrições quanto ao uso de cosméticos. “Posso pintar o cabelo, posso tudo, porque esse cabelo aqui já é meu mesmo. Ele cresceu muito! Eu nunca tive esse volume de cabelo, assim, é uma coisa absurda. As minhas unhas também são minhas, cresceram super. Então, é incrível”, afirmou com entusiasmo.
