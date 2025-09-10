Dois jogos fecharam a fase de grupos da Copa Regional Society 2025

Publicada em 10/09/2025 às 11h25
Na noite da última segunda, dois jogos fecharam a fase de grupos da Copa Regional, duas equipes de Rolim de Moura e duas de Espigão D’Oeste se enfrentam em jogos decisivos no complexo Geraldão em Pimenta Bueno.
Ás 19h 45min o JK de Rolim de Moura enfrenta o Mascote de Espigão D’Oeste grupo A, grupo em que o Primos de Vilhena já está classificado para as quartas de final.
O empate é do Mascote já que tem menor número de gols tomados. Quem vencer se classifica para a próximo etapa, fator, que eleva o grau de importância da partida e aumenta a rivalidade entre Espigão e Rolim. Se o Mascote vencer, assume a liderança do grupo e enfrentará o CDMI nas quartas de final, se empatar fica em segundo e enfrentará o Destak/Pumas de Ji-Paraná.
O JK e o Mascote somam 6 pontos em 3 jogos, nos critério de desempate por gols sofridos o Mascote leva a melhor.
Ás 20h 45min acontecerá o jogo que definirá o grupo da morte, o temido grupo C que já tem a Lind’Água classificada. Grêmio de Espigão D’Oeste, atual vice campeão da competição enfrenta o Athlético Rolimourense em jogo decisivo e de muitas possibilidades.
O Athlético precisa vencer por 2 gols ou mais, porém, não pode sofrer um único gol no jogo, bem como, com esse placar precisa cuidar do número de cartões que também contam para critério de desempate, qualquer resultado acima disso sem sofrer gols o time de Rolim de Moura se classifica.
Um empate entre as duas equipes classifica a Nadir Uniformes de Cacoal, ou uma vitória do Athlético com o time rolimourense sofrendo ao menos um gol.
Já o Grêmio precisa de uma vitória simples para avanças as quartas de final, se o time de Espigão D’Oeste vencer, além de se classificar, assume a liderança do grupo C.
O Grêmio tem 6 pontos em 3 jogos e o Athlético tem 4 pontos na tabela.
O fato é que a Copa Regional de Futebol Society, o principal campeonato da modalidade de Rondônia, reservou para esta última rodada da fase de grupos dois jogos especiais, a expectativa é de casa cheia e uma excelente audiência no canal da TopNet no youtube.
