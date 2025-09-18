Dois bronzes e uma prata: três irmãos iranianos fazem história por Rondônia

Publicada em 18/09/2025 às 11h35
O estudante-atleta Mohammad Taha Rahmati, de 16 anos, conquistou medalha de prata no estilo greco-romano na quarta-feira (17), durante os Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília. Representando Rondônia, o jovem, que integra a rede estadual de ensino, garantiu o segundo lugar em sua primeira participação na competição nacional.
A conquista soma-se ao desempenho dos irmãos do atleta, Mahdi Rabibi, de 14 anos, e Amir Abdollahzadeh, de 16 anos, que já haviam alcançado medalhas de bronze na modalidade wrestling livre na segunda-feira (15). Vindos do Irã e residentes em Rondônia há 10 meses, os três contam com a orientação das técnicas Jéssica Aline e Pâmella Cecílio, além do apoio da família, especialmente do pai, nos treinos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o desempenho dos estudantes na competição demonstra a força do esporte como ferramenta de inclusão e transformação de vidas. “O governo tem investido e trabalhado para incentivar a prática esportiva em toda a rede estadual de educação, promovendo valores como disciplina, saúde e inclusão social entre os estudantes”, salientou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Batista, destacou o significado da vitória para o estado. “É um orgulho ver estudantes da nossa rede estadual levando o nome de Rondônia para o cenário nacional. Entendemos que o esporte é uma oportunidade para os nossos jovens se desenvolverem, tanto pessoal quanto profissionalmente.”
O atleta Mohammad Taha Rahmati celebrou o resultado e compartilhou suas impressões sobre Rondônia. “Vim para o estado junto com meus irmãos, vindos do Irã, tanto para estudar quanto para treinar wrestling. Gostamos muito do Brasil, do seu povo acolhedor e dos lugares de lazer. Aqui, as pessoas são tão gentis que nos sentimos como se estivéssemos em nosso próprio país. Nesta competição, consegui conquistar o segundo lugar. Por causa de um pequeno erro, infelizmente perdi o primeiro lugar e fiquei em segundo”, disse.
DIVERSIDADE ESPORTIVA
A participação dos irmãos nos Jogos da Juventude reforça a diversidade cultural e esportiva da delegação rondoniense, que tem ampliado sua representatividade em nível nacional. A integração de estudantes estrangeiros nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) e em competições nacionais demonstra que o esporte é um espaço democrático, capaz de acolher e revelar talentos de diferentes origens.
