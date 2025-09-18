JOGOS DA JUVENTUDE 2025

Dois bronzes e uma prata: três irmãos iranianos fazem história por Rondônia

A conquista soma-se ao desempenho dos irmãos do atleta, Mahdi Rabibi, de 14 anos, e Amir Abdollahzadeh, de 16 anos, que já haviam alcançado medalhas de bronze na modalidade wrestling livre