Diretor de competições da CBF garante avaliar demandas do futebol de Rondônia

Publicada em 17/09/2025 às 14h36
Em mais um compromisso na sede da CBF no Rio de Janeiro, o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa, foi recebido pelo diretor de competições da entidade, Júlio Avelar. Em pauta a participação dos clubes de Rondônia nas competições nacionais, as propostas de remodelação da atual Copa Verde, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D, competições com presença garantida dos clubes de Rondônia.
O presidente da FFER agradeceu ao diretor de competições por sempre manter as portas abertas para a FFER e seus filiados, "sempre que buscamos o departamento de competições da CBF, o Júlio nos recebe muito bem e nos atender sempre que possível, e mais uma vez nos recebeu ouviu nossas demandas, já começamos a pensar nas competições importantes para o nosso futebol principalmente a Copa do Brasil com Guaporé e o Gazin Porto Velho que representam Rondônia em 2026", citou Heitor Costa.
O diretor do departamento de competições nacionais da CBF, garantiu que sempre avalia com carinho as demandas do futebol de Rondônia levadas pelo presidente Heitor, "a gente sempre recebe com carinho as proposta, necessidades, as demandas do futebol de Rondônia, que seu Heitor nos encaminha, garanto todas elas quando possível são atendidas, seu Heitor cumpre muito bem seu papel já veio aqui preocupado com a temporada 2026, sempre com seriedade e respeito que lhe é peculiar" frisou Júlio Avelar.
Na temporada 2026, clubes de Rondônia participam de diversas competições nacionais, a Copa do Brasil com Gazin Porto Velho e Guaporé, Copa Verde e Brasileiro Série D com o Gazin Porto Velho, além da Copa do Brasil nas categorias de base no masculino e feminino além do Brasileiro Feminino Série A3.
