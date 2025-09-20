Publicada em 20/09/2025 às 11h30
Na madrugada deste sábado (20), um detento foi encontrado morto dentro de uma cela do presídio de Pimenta Bueno, em Rondônia. As primeiras informações apontam que o crime aconteceu após uma briga entre presos, ainda durante a madrugada, e só foi percebido pela Polícia Penal no início da manhã.
A vítima foi identificada como Alessandro Gonçalves, conhecido pelo apelido de “Sarney”. Segundo os primeiros relatos, ele foi encontrado com uma camiseta enrolada no pescoço, o que indica possível enforcamento. Havia ainda sinais de pancadas na cabeça, sugerindo que ele também foi agredido fisicamente.
Tudo indica que a movimentação dentro da cela aconteceu de forma silenciosa, sem que os servidores percebessem qualquer tumulto durante a noite. Ao localizarem o corpo, os policiais penais isolaram a ala e acionaram a Polícia Militar e a perícia técnica, que estiveram no presídio para os procedimentos de praxe.
O principal suspeito do homicídio foi identificado e entregue às autoridades para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.
A Polícia Civil deverá abrir inquérito para investigar as circunstâncias da morte e apurar a motivação do crime dentro da unidade prisional.
