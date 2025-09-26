Descarte irregular está proibido no antigo lixão; SANEROM reforça novas regras à população

Publicada em 26/09/2025 às 14h33
A Autarquia Municipal de Saneamento de Rolim de Moura (SANEROM), em conformidade com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e seguindo orientações da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM-RO), informa que está terminantemente proibido o descarte irregular de lixo e resíduos no antigo lixão, localizado na linha 188.
A partir de agora, o local será destinado exclusivamente para o recebimento de resíduos de construção civil classificados como Classe A e lixo verde, desde que estejam fora de sacos plásticos.
Estão autorizados para descarte no local os seguintes materiais:
Lixo verde: resíduos orgânicos como grama, mato e podas de árvores.
Resíduos de construção civil – Classe A: materiais provenientes de obras, demolições, reformas e terraplanagem. Entre eles, estão componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas e revestimentos), argamassa, concreto, peças pré-moldadas (blocos, tubos, meios-fios) e solos escavados. Esses materiais são considerados reutilizáveis e podem ser incorporados em novas construções.
É proibido o descarte dos seguintes resíduos:
Resíduos domiciliares, resíduos de construção civil das classes B e C, resíduos hospitalares, pneus, móveis e eletrodomésticos.
A SANEROM ressalta que o descarte no antigo lixão deverá seguir rigorosamente as orientações dos vigias responsáveis, que estão autorizados a fiscalizar e orientar os cidadãos quanto ao descarte correto dos materiais permitidos.
O horário de funcionamento do local é de segunda a sábado, das 8h às 18h. Aos domingos e feriados, não há expediente.
Quanto aos materiais recicláveis como papelão, plástico, latas e metais, o descarte deve ser feito diretamente na Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (RECICOOP), localizada em barracão dentro do próprio espaço do antigo lixão.
Já os pneus devem ser descartados em local apropriado, no barracão ao lado do CEASA (antigo Cibrazem), na Avenida 25 de Agosto esquina com a Rua Brasflorest.
A SANEROM reforça seu compromisso com a preservação ambiental por meio da gestão adequada dos resíduos sólidos e da promoção da sustentabilidade, sempre em conformidade com a legislação vigente. O descumprimento das normas sujeitará o infrator, pessoa física ou jurídica, às penalidades previstas em lei.
Informamos ainda que os locais de descarte irregular de resíduos estão sendo monitorados pela equipe da autarquia.
Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a SANEROM pelo WhatsApp: (69) 9 9311-6782.
