Deputado Thiago Flores libera mais de R$ 1,2 milhão para Buritis: saúde e infraestrutura

Publicada em 24/09/2025 às 08h10
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) destinou R$ 1.200.000,00, pagos por transferência especial, à Prefeitura de Buritis. O valor já está na conta da prefeitura para garantir duas ações essenciais: R$ 700 mil para pavimentação asfáltica de vias urbanas e R$ 500 mil para contratação de médicos especialistas para a APAE, otimizando o atendimento à saúde de pessoas com deficiência no município. A demanda foi apresentada pelo vereador José Lopes, que acompanhou o processo.
A APAE de Buritis possui uma trajetória de trabalho para pessoas com deficiência, oferecendo atendimento educacional, terapêutico e atividades de inclusão comunitária. A chegada desses especialistas permitirá mais diagnósticos, tratamentos e qualidade de atendimento, complementando os serviços já prestados.
“Este recurso vai mudar de verdade o dia a dia das pessoas. A pavimentação melhora mobilidade, reduz poeira e lama, e a saúde especializada para a APAE significa tratamento humanizado, digno, perto de casa. É disso que o nosso mandato se orgulha”, declarou Thiago Flores.
