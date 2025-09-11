Deputado Thiago Flores leva casas dignas a 20 famílias rurais em Nova Floresta

Publicada em 11/09/2025 às 14h42
A partir de uma ação concreta de governo, 20 famílias do PA Nova Floresta, no município de Governador Jorge Teixeira (RO), terão suas vidas transformadas com casas novas — graças ao Projeto Morar+Rural, resultado de parceria entre IFRO, INCRA e emenda parlamentar do deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO).
O programa já iniciou a entrega dos kits contendo projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, além de cartilhas de orientação aos futuros moradores. Cada casa tem cerca de 60 m² e representa um investimento total de R$ 1,5 milhão por meio de crédito habitacional, com aproximadamente R$ 75 mil para cada família.
“Nosso compromisso é com o homem e a mulher do campo, aqueles que madrugam e trabalham para garantir alimento na mesa de todos. Em parceria com o INCRA e o IFRO, estamos destinando emendas para levar dignidade por meio da construção de moradias. Este é um projeto suprapartidário com foco nas famílias do campo”, afirmou o deputado Thiago Flores.
Representantes locais, como a Associação Bem Brasil, líderes comunitários e moradores beneficiados, participaram do evento de lançamento das construções. Todos destacam o valor social do projeto, que vai além da moradia: é esperança, dignidade, segurança e qualidade de vida no interior rural de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!