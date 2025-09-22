Deputado Pedro Fernandes articula avanço na regularização fundiária em Monte Negro

Publicada em 22/09/2025 às 13h50
A busca por soluções para a regularização fundiária em Monte Negro avançou na última semana, em reunião articulada pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) e pelo vereador Joaquim Sereno. O encontro, realizado na Secretaria Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária (SEPAT), marcou um passo concreto para garantir direitos, segurança jurídica e dignidade a famílias que aguardam há anos por respostas sobre suas terras.
A reunião contou com a participação do secretário David Inácio dos Santos Filho, representantes da comunidade e o representante legal dos moradores, que apresentou os pontos técnicos e sociais fundamentais para o processo. Todas as demandas foram registradas pelo secretário, em sinal de comprometimento com a continuidade do trabalho.
Pedro Fernandes ressaltou que a iniciativa vai muito além da burocracia. “A regularização fundiária significa dignidade, segurança e futuro para muitas famílias. Nosso papel é estar ao lado da comunidade, ouvir suas demandas e construir soluções em conjunto. Quando unimos participação popular, conhecimento técnico e atuação política, conseguimos transformar vidas”, destacou o parlamentar.
O encontro também reforçou a importância da participação popular no processo, garantindo que as soluções sejam efetivas e atendam às reais necessidades de quem vive na região. O representante legal da comunidade reconheceu que a atuação conjunta do deputado e do vereador foi decisiva para que as reivindicações fossem oficialmente registradas e encaminhadas.
Cada avanço na regularização fundiária representa tranquilidade para as famílias, valorização social e fortalecimento da cidadania. Para Pedro Fernandes, a ação é um exemplo de como a política deve estar a serviço da população. “Nosso mandato busca entregar resultados que melhorem a vida das pessoas. Esse é o compromisso que firmamos com Monte Negro e com todo o Vale do Jamari”, concluiu.
