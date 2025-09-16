Deputado Luizinho Goebel solicita melhorias na pista do aeroporto de Colorado do Oeste

Publicada em 16/09/2025 às 08h00
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Poder Executivo de Rondônia e ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER) solicitando, em caráter de urgência, a execução de serviços de ampliação e micro revestimento asfáltico na pista de pouso e decolagem do aeroporto de Colorado do Oeste.
A proposta foi protocolada em 08 de setembro de 2025, no Plenário das Deliberações do Palácio Marechal Rondon, em Porto Velho.
De acordo com o parlamentar, a atual situação da pista compromete a segurança de pousos e decolagens, podendo causar danos aos pneus das aeronaves e colocar em risco a vida de pilotos e passageiros. Além disso, a precariedade no pavimento ameaça o cumprimento das normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o que pode resultar em restrições ou até interdição das operações aéreas no município.
O aeroporto de Colorado do Oeste é considerado estratégico para a mobilidade aérea da região, atendendo não apenas ao transporte de passageiros, mas também a demandas emergenciais de saúde, como remoções aeromédicas e transporte de órgãos, além de voos de segurança pública e apoio às atividades agropecuárias e logísticas.
Segundo a indicação, a aplicação de micro revestimento asfáltico representa uma solução técnica eficiente e de menor custo em comparação à reconstrução total da pista. A medida garantirá maior durabilidade ao pavimento, segurança operacional e melhores condições para aeronaves de pequeno e médio porte.
O deputado também destacou a necessidade de ampliação da pista, tanto em comprimento quanto em largura, o que permitirá a operação de aeronaves de maior porte, ampliando o potencial logístico e garantindo maior fluxo de voos comerciais, institucionais e emergenciais.
A modernização do aeroporto de Colorado do Oeste é apontada como fundamental para fortalecer o desenvolvimento econômico da região, que possui destaque nas áreas do agronegócio, educação e produção agropecuária.
Com a infraestrutura adequada, o município poderá atrair novos investimentos, facilitar o escoamento da produção e ampliar sua integração com outras regiões do estado e do país.
A solicitação segue agora para análise do Governo do Estado e do DER, por meio da Coordenadoria de Infraestrutura Aeroportuária.
