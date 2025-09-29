Deputado Luizinho Goebel solicita ao governo de Rondônia melhorias estruturais, tecnológicas e de pessoal para a Escola Shirlei Ceruti em Vilhena

Publicada em 29/09/2025 às 08h20
O deputado estadual Luizinho Goebel protocolou quatro indicações direcionadas ao Governo de Rondônia e à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), solicitando investimentos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Shirlei Ceruti, em Vilhena. As propostas foram registradas em setembro de 2025 e visam ampliar a infraestrutura e modernizar o ensino da unidade.
A primeira indicação (nº 14098/25) pede a reforma estrutural, elétrica e pintura de toda a escola, incluindo a quadra poliesportiva e os vestiários. Segundo o parlamentar, o estado precário das instalações físicas representa riscos à segurança de alunos e servidores, além de comprometer o funcionamento de equipamentos como aparelhos de ar-condicionado, que não podem ser utilizados devido à rede elétrica inadequada.
A segunda solicitação (nº 14100/25) trata da construção de cinco novas salas de aula. O objetivo é atender à crescente demanda por vagas e possibilitar a ampliação da capacidade de ensino da escola, que atualmente enfrenta limitações de espaço para receber novos estudantes.
Na terceira indicação (nº 14101/25), o deputado propõe a aquisição de uma lousa digital para a sala de informática. O equipamento, segundo ele, possibilitará práticas pedagógicas mais modernas, incentivando a participação dos alunos por meio de recursos tecnológicos que ampliam as possibilidades de aprendizado.
Por fim, a quarta solicitação (nº 14099/25) prevê a atualização e ampliação do quadro de professores e profissionais da educação da instituição. O objetivo é equilibrar a sobrecarga enfrentada pelo corpo docente e pelas equipes técnicas, garantindo a qualidade do ensino e atendendo às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE).
Com essas quatro indicações, Luizinho Goebel defende que a Escola Shirlei Ceruti receba melhorias estruturais, tecnológicas e de recursos humanos, assegurando melhores condições de aprendizado para os estudantes e valorização dos profissionais de educação em Vilhena.
