Deputado Luizinho Goebel e Prefeitura municipal realizam ação “Momento Criança” em Vilhena

Publicada em 22/09/2025 às 13h30
O deputado estadual Luizinho Goebel promoveu no último domingo (21), no bairro Cidade Nova, em Vilhena, a primeira edição do evento “Momento Criança”, uma ação voltada ao lazer e à integração das famílias. A iniciativa contou com a participação de amigos, voluntários e equipe de apoio do parlamentar.
O espaço foi preparado especialmente para receber as crianças com uma programação diversificada. Entre as atividades oferecidas estavam brincadeiras, gincanas, passeio ciclístico e brinquedos infláveis, além da distribuição de pipoca, algodão-doce, geladinhos e picolés.
Segundo a organização, a proposta é levar a ação para outros bairros de Vilhena, ampliando o alcance da iniciativa. O objetivo é proporcionar momentos de lazer, união e diversão para as famílias da cidade.
O deputado Luizinho Goebel agradeceu o apoio recebido e destacou o trabalho dos voluntários que colaboraram para a realização da festa. A atividade reuniu moradores do bairro e atraiu grande número de crianças, que participaram das dinâmicas e aproveitaram a estrutura preparada para o evento.
O “Momento Criança” deve ganhar novas edições em diferentes pontos do município ao longo dos próximos meses.
