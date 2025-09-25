Deputado Luizinho Goebel destina recursos para recuperação de estradas em Campo Novo de Rondônia

Publicada em 25/09/2025 às 09h22
O deputado estadual Luizinho Goebel esteve em Campo Novo de Rondônia acompanhando obras de recuperação de estradas vicinais no município. A visita contou com a presença do prefeito Alexandre Dias e da secretária municipal de Obras, Adriana Siqueira, que destacaram a importância dos recursos destinados pelo parlamentar para o desenvolvimento local
Por meio do mandato de Luizinho Goebel, a Prefeitura recebeu investimentos para melhorias em estradas rurais e uma retroescavadeira, equipamento que já está reforçando os serviços na região. Durante a agenda, o deputado destacou que a parceria com a gestão municipal tem trazido bons resultados para os moradores
“Campo Novo de Rondônia é um município importante do nosso Estado. Ao lado do prefeito Alexandre e da secretária Adriana, estamos acompanhando os trabalhos realizados com recursos do nosso mandato. Essa retroescavadeira e as obras de recuperação viária são conquistas que trazem benefícios diretos à população rural”, afirmou o parlamentar em suas redes sociais
O prefeito Alexandre Dias ressaltou que os investimentos têm sido fundamentais para atender os produtores e melhorar a trafegabilidade nas comunidades. “Com os recursos do deputado, estamos melhorando nossas estradas para dar suporte à produção agrícola e garantir qualidade de vida aos moradores da zona rural”, declarou
A secretária de Obras, Adriana Siqueira, também destacou a continuidade das ações e o impacto positivo dos equipamentos e serviços. Segundo ela, os investimentos parlamentares estão permitindo a substituição de estruturas antigas e a execução de obras de maior durabilidade.
As melhorias estão sendo realizadas em pontos estratégicos, como na linha 05, região dos Três Coqueiros e Rio Grande, áreas que dependem diretamente de boas estradas para o escoamento da produção agrícola e deslocamento da população
A parceria entre o deputado Luizinho Goebel e a Prefeitura de Campo Novo de Rondônia reforça o compromisso com a infraestrutura rural, setor essencial para o fortalecimento econômico e social do município.
