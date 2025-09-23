Deputado Luizinho Goebel destina R$ 2 milhões para custear 3 mil ressonâncias magnéticas em Vilhena

Publicada em 23/09/2025 às 13h40
O deputado estadual Luizinho Goebel anunciou a destinação de R$ 2 milhões para a realização de cerca de 3 mil exames de ressonância magnética em Vilhena. O recurso busca suprir a demanda reprimida no município e atender pacientes que aguardam pelo procedimento.
De acordo com o secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, o contrato atual firmado com o Estado prevê a realização de exames, mas a quantidade disponibilizada não é suficiente nem para atender as urgências do Hospital Regional. Por isso, a destinação do recurso foi considerada fundamental para ampliar a oferta.
Com a emenda parlamentar de Luizinho Goebel, o município terá condições de atender pacientes que aguardam na fila e também dar mais agilidade aos atendimentos de urgência. A previsão é que os recursos permitam a execução de aproximadamente 3 mil ressonâncias magnéticas, desafogando a demanda reprimida.
Segundo o deputado, a medida é parte de um esforço conjunto para fortalecer a saúde pública no Cone Sul de Rondônia. Goebel adiantou que novas ações estão sendo planejadas para ampliar o acesso da população a exames e procedimentos de média e alta complexidade.
