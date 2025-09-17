Deputado Luizinho Goebel destaca benefícios do Tudo Aqui em Vilhena para a população do Cone Sul
Por Pedro Henrique
Publicada em 17/09/2025 às 10h44
O deputado estadual Luizinho Goebel  (Podemos) apresentou ao Governo de Rondônia a solicitação para que o município de Vilhena receba uma unidade do Tudo Aqui, central de atendimento que reúne em um único espaço diversos órgãos e serviços públicos.
A iniciativa busca facilitar o acesso do cidadão a mais de 15 instituições integradas, oferecendo mais conforto, agilidade e qualidade no atendimento à população do Cone Sul de Rondônia.

Serviços oferecidos pelo Tudo Aqui

O modelo já existente em outras regiões do estado contempla desde documentos pessoais até serviços de utilidade pública.

Entre os atendimentos disponíveis estão:

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN);

CRLV e demais serviços do Detran;

Atendimento do Iperon, TRE, Saae, Sefin, Procon, DER e Semed;

Consulta e requerimento de benefícios previdenciários dos servidores estaduais;

Solicitação de ligação de água e emissão de boletos;

Negociação de débitos de serviços públicos;

Regularização de situação eleitoral;

Protocolização de reclamações consumeristas;

Emissão de guias de impostos estaduais;

Cadastro em programas sociais e de emprego;

Alistamento militar e emissão de certificados de reservista;

Postagem de encomendas e serviços dos Correios;

Atendimento do Sine;

Saques, depósitos e pagamentos de contas.

Impacto regional

Segundo o deputado Luizinho Goebel, a implantação do Tudo Aqui em Vilhena beneficiará não apenas os moradores do município, mas também os cidadãos de todo o Cone Sul de Rondônia, que atualmente precisam se deslocar a outras cidades para ter acesso a determinados serviços.

Com a integração dos órgãos em um só local, o atendimento será mais no rápido e eficiente, reduzindo burocracias e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 

