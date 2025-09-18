Deputado Luís do Hospital conhece estrutura e serviços do Cero em Porto Velho

Publicada em 18/09/2025 às 08h56
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (SAPL) da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizou na última terça-feira (16) uma visita institucional ao Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero), em Porto Velho.
O objetivo da agenda foi conhecer de perto a estrutura da unidade, os serviços oferecidos e dialogar com a direção e a equipe técnica responsável pelo atendimento. Administrado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o Cero é referência no estado, oferecendo atendimento em fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia e neuropediatria, além de serviços de assistência social e enfermagem.
Durante a visita, o deputado destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Cero e elogiou a dedicação dos profissionais. “É fundamental que possamos ouvir a equipe, entender os desafios enfrentados e buscar, dentro da Assembleia Legislativa, soluções que contribuam para fortalecer o serviço prestado. O atendimento oferecido aqui transforma vidas e precisa ser valorizado”, afirmou.
A direção do centro apresentou ao parlamentar os principais programas em andamento e as dificuldades enfrentadas. O deputado se colocou à disposição para apoiar iniciativas que garantam melhores condições de atendimento à população rondoniense.
A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e está localizada na Avenida Barão do Amazonas, nº 9.960, Bairro Mariana, na capital.
Texto: Diana Braga
Comentários
Seja o primeiro a comentar!