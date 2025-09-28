Deputado Lucio Mosquini participa do Festival de Praia em Costa Marques

Por RondôniaDinâmica
Publicada em 28/09/2025 às 09h30
Publicada em 28/09/2025 às 09h30
O deputado federal Lucio Mosquini esteve em Costa Marques nesta sexta-feira, 26 de setembro, para prestigiar o Festival de Praia realizado no município. O parlamentar acompanhou o evento ao lado do prefeito Fabiomar e de sua esposa, dra. Rafaela.
A programação reuniu autoridades de diferentes esferas políticas, entre elas o senador Marcos Rogério e deputados estaduais, além de atrair uma multidão que participou das atividades.
Durante a passagem pela cidade, Mosquini destacou a realização da festa. “Quero parabenizar o prefeito Fabiomar e todo o povo de Costa Marques pela realização desse grandioso evento, que fortalece o turismo, gera alegria e valoriza ainda mais a nossa região”, declarou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!