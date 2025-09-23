Deputado Lúcio Mosquini luta para que produtores de Tarilândia não percam suas terras

Publicada em 23/09/2025 às 08h10
Em Tarilândia, distrito de Jaru, produtores rurais enfrentam uma crise grave: além da sobreposição de terras causada por erro de demarcação do Incra — algo que o próprio órgão já reconheceu —, agora eles também lidam com embargos e com a ameaça de uma operação de desintrusão, em andamento em caráter nacional. Essa operação representa um risco real de que agricultores percam não apenas a parte sobreposta, mas toda a propriedade.
A Funai, no entanto, não reconhece o erro do Incra e mantém sua posição de que as terras são indígenas, ampliando a insegurança e o medo entre as famílias que vivem e produzem na região há décadas.
Na manhã desta segunda-feira, o deputado federal Lúcio Mosquini recebeu em seu gabinete um grupo numeroso, formado por dezenas de moradores de Tarilândia. Assustados com o cenário, eles manifestaram sua preocupação e o temor de perderem suas propriedades diante da operação em curso.
O encontro contou também com a presença do vereador Marcos Moto, de Tarilândia, parceiro político e liderança local que vem se somando à luta em defesa dos produtores.
Mosquini garantiu apoio irrestrito e reafirmou que usará seu mandato para defender a população do campo, buscando evitar injustiças e prejuízos irreparáveis.
“Vou continuar lutando, usando o meu mandato para defender a população de Tarilândia. Essa é uma causa de justiça e de dignidade para todos aqueles que trabalham e produzem”, declarou o parlamentar.
A operação de desintrusão — que em outras regiões do país já resultou em embargos, perdas de maquinário e até expulsões de famílias inteiras — acendeu um alerta vermelho para Rondônia. O temor é de que, sem uma solução urgente, os produtores da região sejam obrigados a deixar suas terras sem qualquer compensação ou alternativa.
