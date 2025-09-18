Deputado Laerte Gomes solicita reforma emergencial da Escola Indígena Floresta Maia, em Extrema

Publicada em 18/09/2025 às 09h55
O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Laerte Gomes (PSD) encaminhou requerimento à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) solicitando, em caráter emergencial, a execução de serviços de reforma estrutural na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EIEEF) Floresta Maia, localizada no Ramal Jacaré, Aldeia Marmelinho, no Distrito de Extrema, em Porto Velho.
A iniciativa atende solicitação formalizada pela Gerência de Execução da Política de Educação Escolar Indígena do Distrito de Extrema, por meio do Ofício 009/2025, de 28 de agosto. O documento relata que a unidade escolar enfrenta sérios problemas estruturais que comprometem a segurança e a salubridade do ambiente.
Entre as principais deficiências apontadas estão o comprometimento do teto por infestação de cupins e a presença de morcegos no forro da escola, situação que representa risco direto aos estudantes e profissionais da educação que atuam na instituição.
Segundo o deputado Laerte Gomes, a adoção imediata de providências por parte do governo do estado é fundamental para garantir condições adequadas de ensino e preservar a integridade da comunidade escolar
