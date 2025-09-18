Deputado Jean Mendonça protocola indicação para criação da Secretaria da Família

Publicada em 18/09/2025 às 14h10
Porto Velho, RO – O deputado Jean Mendonça anunciou que protocolou na Assembleia Legislativa de Rondônia a Indicação Legislativa nº 14062/2025, que propõe ao governo estadual a criação da Secretaria da Família.
Segundo o parlamentar, a iniciativa busca estabelecer políticas públicas e ações voltadas ao fortalecimento do núcleo familiar. “Recebi em meu gabinete a Dra. Patrícia Rigotti e o Dr. Leudo Buriti, ex-deputado estadual, para alinharmos estratégias em prol dessa causa”, registrou.
Ele destacou ainda que o protocolo da indicação representa um primeiro passo dentro do processo legislativo.
“O objetivo é garantir políticas públicas e ações que fortaleçam o núcleo familiar.
Estamos trabalhando por um futuro melhor para todos”, declarou.
