Deputado Jean Mendonça convida a população para prestigiar a mais tradicional Feira Agropecuária de Rondônia

Publicada em 02/09/2025 às 09h48
O deputado Jean Mendonça (PL) fez um convite especial à população para prestigiar a 40ª Exposição Agropecuária de Pimenta Bueno (Expopib), que ocorrerá de terça-feira, 02 de setembro, até sábado, 06 de setembro. Reconhecida como um dos mais tradicionais eventos do agronegócio na região, a Expopib será realizada no Parque de Exposições Sebastião Franco da Rocha. O apoio do deputado, por meio de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão, garantiu a entrada franca para toda a população.
De acordo com o deputado Jean Mendonça, o evento contará com uma programação diversificada que inclui o setor agropecuário, com a participação de empresas de todos os segmentos da cadeia produtiva de Pimenta Bueno e região. Os visitantes poderão participar de seminários, cursos, rodadas de negócios, shopping de touros e um emocionante rodeio show. Além disso, o público terá acesso a um palco alternativo e uma ampla praça de alimentação.
A abertura da EXPOPIB, nesta terça-feira, 02 de setembro, contará com a apresentação da renomada dupla Israel & Rodolffo. Ao longo da semana, a programação musical seguirá com o sanfoneiro Waldonys na quarta-feira, o cantor gospel David Quinlan na quinta-feira, a dupla Léo e Raphael na sexta-feira e o encerramento será realizado pelo Marcynho Sensação no sábado.
O presidente da Associação Rural de Pimenta Bueno, Cleyson Coutinho, destacou que serão distribuídos mais de R$ 65 mil em premiações, incluindo R$ 35 mil para os vencedores do rodeio e R$ 30 mil para o concurso leiteiro. Um dos momentos mais esperados do evento será o TEAM ROPING, que ocorrerá no sábado, 06 de setembro, com início das provas às 10h00. Os primeiros colocados dessa competição receberão uma premiação de até R$ 12 mil, além de fivelas.
Jean Mendonça ressaltou a importância do evento, destacando a rica programação preparada pela comissão organizadora. "Esse é um evento que coloca Pimenta Bueno em posição de destaque em relação a manter a tradição das feiras agropecuárias, um evento que evidencia a força do setor produtivo agropecuário e aquece todos os setores da economia local", afirmou o deputado.
Além do apoio do deputado Jean Mendonça, a 40ª EXPOPIB conta com o apoio do Sicoob Credip, Lind'Água, Ciclo Cairu, Sebrae, Governo de Rondônia, Assembleia Legislativa e outras empresas do segmento do setor produtivo.
